Bireysel emeklilik ekonomiye destek oluyor

Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde büyük projeleri finanse eden, ekonominin işleyişindeki en önemli dişlilerden biri olan bireysel emeklilik sistemleri, ülkemizde de ekonomiye can veriyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) standart fonların %10’u Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde, para piyasası fonlarının ise %25’i devlet tahvillerinde değerlendirilecek.31 Temmuz 2019 itibarıyla bireysel emeklilik şirketleri tarafından uyum sağlanacak olan yeni düzenlemeyi değerlendiren Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, “Sermaye piyasasının sürekliliği ve gelişmesi amacıyla yapılan bu düzenleme, BES’in Türkiye ekonomisindeki kritik önemini vurguluyor” diye konuştu.

KIYMETLİ ARTIŞ

Yeni uygulamayla beraber borsada yaklaşık 1.2 milyarlık bir alım olacağını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Yapılan alımlar bilhassa borsaya mukavemet kazandıracak ve ekonomimizin direncini artıracaktır. Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik şirketleri; vatandaşa avantajlı ve güvenilir bir birikim yolu açarak finansal güvenliği pekiştirip sağlamlaştırmakla kalmamış, ülkemizin geleceği için de ne kadar değerli olduğunu göstermiştir. Bireysel emeklik sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de finansal piyasaların kıymetli bir dayanağı konumundadır.”