Bireysel yatırımcıya altın, euro ve dolar tahvili için talep toplama başlıyor

Hazine bir yıl vadeli, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olan euro cinsi ve 1 yıl vadeli, getirisi yüzde 4.0 olan dolar cinsi tahvilde bugün başlayarak hafta boyunca talep toplayacak.

Döviz cinsi borçlanma araçlarına ek olarak iki yıl vadeli, yıllık getiri oranı yüzde 2.4 olan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarında bugün başlayacak talep toplama dönemi Şubat'a kadar sürecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre euro ve dolar cinsi senetler için talep toplama işlemleri ile senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfasının bankalar aracılığıyla yapılacak.

İhraca aracılık edecek bankalar, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası olarak belirlendi.

Altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve altıncı etaptan itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası aracılık edecek.

İhraç takvimine göre ilk etap talep toplama dönemi 17-21 Aralık, yedinci ve son etap talep toplama dönemi ise 28 Ocak-1 Şubat olarak belirlendi.