Birleşik Krallık markaja aldı! Akın akın geliyorlar: Türkiye bu alanda rekor kırıyor

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 16:45 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:55

Chilcott, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, bu forumu iki ülke arasındaki uzun vadeli ilişkileri geliştirmek açısından bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye ve İngiltere arasında gerek ticari gerek siyasi gerekse halk seviyesindeki ilişkilerin her zaman kendileri için önemli olduğunu dile getiren Chilcott, "Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyeliğinden çıktığından beri, G20 üyesi, NATO müttefiki ve Avrupa'yı çevreleyen iki ülke olarak Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler artık daha da önem kazandı." dedi.

İki ülke arasındaki ticari bağları geliştirmek ve korumak istediklerinin altını çizen Dominick Chilcott, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 2018 yılında imzalanan ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini, pandemi öncesinde bu rakamın 24 milyar dolara ulaştığını kaydetti.



Chilcott, geçen aralık ayında Türkiye ile imzalanan gümrük anlaşmalarının da halihazırdaki ticareti güçlendirdiğinin altını çizerek, "Sonraki adımımız bu güçlü temel üzerine gelecekte daha da kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları imzalamak. Bunun üzerinde gelecek yıl bitmeden çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN BERABER GELEBİLİRİZ"

Dominick Chilcott, iki ülke arasındaki ticarette sağlık sektörünün de önemli bir yer tuttuğunu, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın sağlık sektöründe aynı avantaj ve dezavantajları yaşadığını dile getirdi.

Her iki ülkede de yaşam ortalamasının arttığını, kardiyovasküler, kanser, diyabet ve obezite gibi uzun tedavi süreçleri gerektiren hastalıkların öne çıktığını belirten Chilcott, şunları söyledi:

"Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirliklerini güçlendirerek bu zorlukların üstesinden beraber gelebiliriz. İnanıyorum ki birbirimizden birçok şey öğrenebiliriz. Birleşik Krallık için Türkiye büyük ve ilgi çekici bir piyasa ve çok fazla potansiyel görüyoruz. Ticari olarak güçlü bağlarımız zaten var. Bazı büyük şirketlerimiz burada aktif. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yeni yatırımcılarımız da buraya geldi. Türkiye sağlık sisteminin potansiyeline inandıkları için geldiler. Şeffaf, kapsamlı, tahmin edilebilir ve etkili uygulamalarla Birleşik Krallık ve Türkiye'de yatırım sektörü daha da genişleyebilir. Umuyorum panellerimiz ve toplantılarımız yatırım iş ortamını geliştirmek için faydalı olur. Burada halihazırdaki bağlantıları güçlendirmek ve yeni bağlantılar kurmak için çok büyük bir potansiyel var. "

- TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'de düzenlenen bu foruma İngiliz sağlık topluluğunun büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, foruma İngiltere'nin sağlık sektörü ve akademik çevrelerden 120'den fazla temsilci ile 50'dan fazla İngiliz şirket temsilcisinin katıldığını bildirdi.

Gelecekte başka sağlık forumları da yapmayı planladıklarını belirten Chilcott, şunları kaydetti:



"Özellikle Türkiye'nin harikulade hızlı büyümüş sağlık iş sektörünü merak ediyorum. Türkiye'nin kapsamlı hastane üretimi, bize Türkiye'nin karmaşık sağlık kuruluşlarını rekor kıracak hızlarda yapabildiğini kanıtladı. Dijital alanda e-Nabız sistemi gibi sistemlerle Türkiye kendini kanıtladı ki e-Nabız sistemiyle hasta beklentisi ve bilgiler sistemler arası çok kolay aktarıldı. TURKOVAC ki burada Türkiye sadece ilaçlama, aşılama için değil, dünyanın birçok ülkesinin aşı erişimi için de anahtar bir rol oynuyor. Türkiye Sağlık Bakanlığının, Birleşik Krallık'a pandemide verdiği destekten, özellikle koruyucu ekipmanlardan dolayı size minnettarız ve fedakarlığınız için teşekkür etmek isteriz."