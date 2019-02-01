Birleşik Krallık, Türk yatırımcıları teknoloji pazarına çağırıyor

Birleşik Krallık'ta çoğunluğu küçük ve orta ölçekli olan 900'den fazla teknoloji şirketini bünyesinde barındıran bir kuruluş olan TechUK'in Uluslararası Ticaret Program Yöneticisi Dominykas Broga, Birleşik Krallık'ın Türkiye'den gelecek yatırımcıları desteklemek ve onlara yardım etmek konusunda istekli olduğunu belirtti.

Broga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın ekonomisi için yeni fırsatlar aradığını ifade etti. Türkiye ve İngiltere arasındaki yakın ilişkilerin geliştirilebilmesi için güçlü bir potansiyel olduğunu aktaran Broga, Türkiye'nin Birleşik Krallık için en önemli fırsatlardan bir tanesi olarak öne çıktığını dile getirdi. Broga, Avrupa Birliği (AB) dışında Türkiye'nin Birleşik Krallık'a en yakın pazar olduğunu vurguladı.

İki ülkenin de güçlü yönleri olduğunu söyleyen Broga, "Bunlar Türkiye'nin büyüyen ve gelişen girişimciliği, Birleşik Krallık'ın da büyüyen teknoloji sektörü. E-ticaret, mobil ticaret, yazılım Birleşik Krallık ve Avrupa'nın en geniş pazarlarından bazıları. Bu pazarların Türkiye'de de güçlü olduğunu görüyoruz." dedi.

Dominykas Broga, Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın en büyük ticaret ortaklarından bir tanesi olduğunun altını çizdi. Birleşik Krallık'ın da Türkiye için büyük bir pazar olduğunu anlatan Broga, iki ülke arasında daha güçlü iş birlikleri elde etmek için bu güçlü potansiyelin daha fazla geliştirilebileceğini kaydetti. Broga, özellikle teknoloji sektöründeki Türkiye'deki girişimcilerin, yeni fırsatlar için küresel olarak yatırım çevrelerine ulaşma konusunda daha dışa dönük olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık'a gelecek Türk şirketleri için birçok imkanın bulunduğunu ifade eden Broga, Türkiye'ye gelecek Birleşik Krallık firmalarının da Türkiye'de birçok fırsat bulunduğunun farkında olduğunu bildirdi. Broga, Türk şirketlerinin Birleşik Krallık'taki teknoloji sektöründen istifade edebileceğini aktardı.

"BİRLEŞİK KRALLIK, İŞ YAPMANIN KOLAY OLDUĞU ÖZEL BİR ÜLKE"

Londra'nın Fintech konusunda en büyük pazarlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Dominykas Broga, "Birleşik Krallık birçok fintech firmasına sahip." diye konuştu. Broga, ülkenin yapay zeka konusunda da güçlü liderler arasında bulunduğunu vurguladı. Birleşik Krallık'ın Türkiye'den gelecek yatırımcıları desteklemek ve onlara yardım etmek konusunda istekli olduğunu kaydeden Broga, Birleşik Krallık'ın girişimciler için fevkalade bir ülke olduğunun altını çizdi. Ülkenin hem teknoloji şirketlerini hem de teknoloji sektörü dışındaki şirketleri destekleme konusunda büyük bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Broga, Birleşik Krallık'ın iş yapmanın kolay olduğu özel bir ülke olduğunu ifade etti.

Broga, şirketlerin araştırma ve geliştirmede ticarileşmiş sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazançlar için vergisel bir teşvik olan "Patent Box" rejiminden yararlanabileceğini bildirdi. Birleşik Krallık'ın girişimcilerin iş kurmaları, işlerini büyütmeleri konusunda güçlü bir destek sağladığını aktaran Broga, "Birleşik Krallık, siber güvenlik, nesnelerin interneti, blockchain konusunda da güçlü pozisyonda bulunuyor. Güçlü akıllı şehirlere sahibiz. Bu tür teknolojilerin daha fazla gelişebileceği bir momentuma sahibiz." dedi.

Birleşik Krallık hükümetinin bu tür sektörleri ve şirketleri desteklemek için güçlü gayretlerde bulunduğunu dile getiren Broga, şunları söyledi:

"Şirketlerin AR-GE tesislerinden faydalanmalarına olanak sağlanıyor. Üniversiteler ve sanayi şirketleri arasında iş birlikleri var. Birleşik Krallık'ta üniversite kaynaklı bilgi ve araştırmaların ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off) bulunuyor. Birleşik Krallık, özel sektörün bu spin-off şirketleriyle iş birliği yapılması ve bu şirketlere yatırım yapma olanağı sağlıyor. 2018 yılında özel sektörden spin-off şirketlerine 1 milyon pound yatırım yapıldı."

Broga, Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın en önemli ticari partnerlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Türkiye çok özel bir role sahip. Umuyoruz ki Türkiye gelecekte Birleşik Krallık'ın ticareti için daha önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kulandı.

184 MİLYAR POUNDLUK BİR PAZAR

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Birleşik Krallık'ta dijital teknoloji sektörü 184 milyar poundluk bir iş hacmine sahip bulunuyor. Teknoloji sektörü, Birleşik Krallık ekonomisini oluşturan geri kalan kalemlerden 2,6 kat daha fazla büyüyor. Birleşik Krallık'da data pazarı değerinin 2018 yılında 1,1 milyar pounda ulaşması bekleniyor. Böylece Birleşik Krallık data pazarının bu alanda dünyanın ikinci ve Avrupa'nın en büyük pazar olması bekleniyor.

Yapay zekanın da ülkeye 2035 yılına kadar 645 milyar poundluk bir katkı sağlaması tahmin ediliyor. Ayrıca Birleşik Krallık hükümeti nesnelerin interneti ve akıllı şehir teknolojilerine 180 milyon poundluk yatırımı yapma taahhüt etti. Ülkede siber güvenlik pazarı ise neredeyse 22 milyar poundluk bir değere sahip.