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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 101.587,32 puana geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 azalışla 101.587,32 puandan tamamladı.

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Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 186,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 101.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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