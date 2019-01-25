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BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 102.122,88 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kazancıyla 102.122,88 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, 348,59 puan ve yüzde 0,34 artışla 102.122,88 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile ticaret oldu.

Dün, yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, yüzde 1,63 artarak 101.774,29 ile yaklaşık 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde iktisadi yönelim anketi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endeksleri ile ECB'nin profesyonel tahminciler anketinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç 99.500'ün destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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