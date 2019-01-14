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BİST100 haftaya yüzde 0.94 düşüşle 90 bin 825 puanda başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.94 düşüşle 90 bin 825 puanda başladı. Endeks Cuma gününü 91 bin 687 puanda tamamlamıştı.

  • DHA
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BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.45 düşüşle 114 bin 172 puana geriledi.
 
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.67 ve yüzde 18.94 düzeyinde.
 
Erken işlemlerde;
 
- dolar en düşük 5.4545 lirayı ve en yüksek 5.5451 lirayı gördükten sonra 5.52 - 5.53 lira aralığında,
 
- euro en düşük 6.2483 lirayı ve en yüksek 6.3677 lirayı gördükten sonra 6.34 - 6.35 lira aralığında,
 
- sterlin en düşük 7.0169 lirayı ve en yüksek 7.1230 lirayı gördükten sonra 7.10 - 7.11 lira aralığında hareket ediyor.
 
Alnus Yatırım´ın "Borsaya para lazım" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
 
"BIST 100 Endeksi yeni yıla başlarken 2 ve 3 Ocak´ta toplamda yüzde 4.2 düşerken Banka Endeksi yüzde 6.2 düşmüştü.  4 Ocak Cuma günü tepkisini verirken yeni haftada yükselişini sürdürdü. 11 Ocak Cuma günü 6. gündür art arda yükselerek toplamda yüzde 5.0 artış sağladı. Bu sayede BIST 100 Endeksi yılbaşından beri getiride artıya geçmiş oldu.
 
"Zaten geçmese ayıp olurdu. Zira yılbaşından beri ABD´de S&P500 ve Almanya´da DAX Endeksi yüzde 3.1 yükselirken MSCI Emerging Market Endeksi yüzde 3.4 yükselmişti. Türk borsası ise bu yükselişe deyim yerindeyse ittire ittire katılabildi. Neden böyle dedik: Borsanın büyük iki oyuncusu Herif ve ekürisi bu 6 günde 600 milyon lira net alım yaparak piyasayı yukarı taşıdı. Yani çoğu yabancı olan borsadaki yatırımcılar, bu büyük oyunculara dua etmeli. Onlar olmasa Endeks dışarıdaki yükselişe rağmen daha da aşağıda kalacaktı. Zaten onlar sayesinde borsadaki yabancı payı yüzde 65.5 ile son 11 ayın zirvesine ulaştı. Görünen o ki yerli yatırımcının borsayı yukarı taşıyacak parasal gücü yok!
 
"Gerçi şu da bir gerçek: 2018 yılı Ekim sonunda 10 aylık kayıplar Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde yüzde 17.1 iken dünya endeksinde yüzde 4.0 idi. Ancak Kasım ve Aralık´ta ABD ve Avrupa düştü diğerleri onları seyretti. Hele ABD Endeksleri 3 Aralık - 24 Aralık arası yüzde 16 civarında düşmüş ve Noel tatiline moralsiz girmişti.  2018 sonunda da Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi yüzde 16.3 değer kaybetmişken dünya endeksindeki kayıp yüzde 10.6´ya ulaşmıştı. Beklenen Noel Baba rallisi, Noel tatili sonrasında geldi. ABD borsa endeksleri o günden beri yüzde 11 yükselmiş durumda.
 
"Bu haftanın gündemine baktığımızda; bugün Türkiye ve Avrupa´da sanayi üretimi, yarın Türkiye´de Aralık bütçesi ve Ekim işsizlik verisi, Avrupa´da MB Başkanı Draghi'nin parlamentodaki sunumu ile İngiltere´deki Brexit oylaması, Çarşamba günü TCMB´nin yılın ilk faiz toplantısı ve akşamında Fed´in Beige Book raporu, Perşembe Çin´in büyüme rakamı ve sonrasında Avrupa´da TÜFE rakamı, Cuma günü ise Merkez Bankasının Genel Kurulu öne çıkıyor."
 

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

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