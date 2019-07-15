24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7173
  • 6,454
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bitcoin 10,500 dolara düştü

Kripto para birimleri piyasalarında ABD Temsilciler Meclisi´nin teknoloji şirketlerinin finansal hizmetler vermesini yasaklama hamlesiyle etkili olan genel düşüşe paralel olarak Bitcoin 10,500 dolar, piyasa hacmi de 300 milyar doların altına indi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump´ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik yaptığı eleştirilerin ardından piyasada görülen dalgalanma, ABD Temsilciler Meclisi´nin teknoloji şirketlerine yönelik yeni yasa teklifinin ardından yerini düşüşe bıraktı.
 
ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi, ABD´de teknoloji şirketlerinin finansal kurumlar olarak hizmet vermelerini ve piyasaya dijital para birimleri sürmelerini yasaklamayı öngören bir teklif taslağı sundu.
 
CNBC´de yer alan habere göre, Facebook´un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan uygulaması Calibra´nın mecliste büyük tepki toplamasının ardından oluşturulan teklif taslağı, onaylanması durumunda kurallara uymayan şirketlere günlük 1 milyon dolar ceza verilmesini öngörüyor.
 
Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.57 düşüşle 10 bin 167 dolara geriledi ve 181 milyar 176 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8´ini oluşturdu.
 
Söz konusu düşüş eğilimine paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 37.41, yüzde 0.95, yüzde 0.17, yüzde 0.11 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca Japan Content Token, Huobi Token, ABBC Coin, USD Coin, TrueUSD yükseldi. Piyasadaki düşüşe yüzde 34.03 ile 44´üncü sıradaki ICON öncülük etti. En büyük 10´dan da yüzde 21.99 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.
 
Piyasadaki ayı hareketine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 33 milyar dolara denk gelen yüzde 11.9 düşüşle 276 milyar 392 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 86 milyar 251 milyon dolar olarak hesaplandı.
 
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
 
Bitcoin yüzde9.57
 
 
Ethereum yüzde 17.47
 
 
Ripple yüzde 5.86
 
 
Litecoin yüzde 13.32
 
 
Bitcoin Cash yüzde 17.80
 
 
Binance Coin yüzde 9.93
 
 
Tether yüzde 0.35
 
 
EOS yüzde 10.37
 
 
Bitcoin SV yüzde 21.99
 
 
Stellar yüzde 11.63 düştü. 

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gazi Meclis'te neler yaşandı?

Gazi Meclis'te neler yaşandı?

'Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak'

'Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak'

TFF ve kulüplerden "15 Temmuz" mesajı

TFF ve kulüplerden '15 Temmuz' mesajı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İhanetin 24 saati

İhanetin 24 saati

Bakanlık açıkladı! Sekizinci uçak Ankara'ya indi

Bakanlık açıkladı! Sekizinci uçak Ankara'ya indi

Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

Ekildikten tam 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildikten tam 46 yıl sonra çiçek açtı
 

POPÜLER HABERLER

Papağan Şakir´in dondurmayla ´imtihanı´ izleyenleri gülümsetti

Papağan Şakir´in dondurmayla ´imtihanı´ izleyenleri gülümsetti

Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi! Nadir görülüyor...

Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi! Nadir görülüyor...

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA