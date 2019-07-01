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Bitcoin 11 bin doların altına indi

Kripto para birimleri piyasalarındaki olumlu gelişmelerle yılın yeni rekor düzeylerini gören piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.89 düşüşle 11 bin doların altına indi.

  • DHA
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Kripto para birimleri piyasalarında görülen ani artışın ardından hafta sonu Japonya´nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi´nde ABD ve Çin´in ticari görüşmelere devam edeceğinin açıklanmasının ardından yatırımcılardaki risk iştahının yatışması ve kripto para birimleri piyasalarında görülen düzeltme hareketinin etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.89 düşüşle 10 bin 941 dolara geriledi. Piyasanın belirleyici kripto para birimi 194 milyar 663 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61.4´ünü oluşturdu.
 
Toplam 2,296 adet kripto para biriminin oluşturduğu en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 87´si düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 14.34 ile 65´inci sıradaki Energi öncülük etti.
 
Buna paralel olarak en büyük 10´daki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 25 milyar dolara denk gelen yüzde 7.8 düşüşle 317 milyar 337 milyon dolara geriledi.
 
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 90 milyar 10 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
 
Bitcoin yüzde 7.89
 
Ethereum yüzde 6.40
 
Ripple yüzde 3.21
 
Litecoin yüzde 4.99
 
Bitcoin Cash yüzde 6.43
 
EOS yüzde 6.79
 
Binance Coin yüzde 5.73
 
Tether yüzde 0.78
 
Bitcoin SV yüzde 5.74
 
Cardano yüzde 5.11 düştü. 

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