Bitcoin, Altcoin, Token, Coin, NFT Nedir? Kripto Para Fiyatları Nelerden Etkilenir?

19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:13 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:13

Bitcoin, Altcoin, Coin ve Token

Bitcoin, piyasada ilk kripto para birimidir ve Bitcoin'den sonra alternatif olarak piyasaya sürülen kripto para birimleri altcoin olarak adlandırılır.

Bitcoin en basit hali ile kişiden kişiye elektronik nakit sistemi olarak tanımlanabilir ve Bitcoin'in teknik dokümanı da aynı başlıkla başlamaktadır. Bitcoin ile kullanıcılar herhangi bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan kendileri arasında para transfer işlemlerini gerçekleştirebilir. Arada herhangi bir üçüncü taraf bulunmadığı için Bitcoin ile yapılan işlemler geleneksel sistemlere kıyasla hem çok ucuz hem de çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Bunlara ek olarak Bitcoin merkezsiz bir yapıya sahip olduğu için de devrimci bir teknoloji olarak nitelendiriliyor. Peki, Bitcoin haberleri ve kripto para haberlerinde sıklıkla karşılaşılan merkezsizlik nasıl işliyor?

Bitcoin, Blockchain teknolojisini kullanıyor ve Blockchain teknolojisi merkezsiz/dağıtık bir yapıya sahip. Bitcoin ile yapılan her işlem Blockchain teknolojisinde bloklara kaydediliyor ve bu bloklar da zincir halinde birbirine bağlanıyor. Blockchain ise dünya üzerinde dağıtık olarak bulunan ve herhangi bir merkeze bağlı olmayan binlerce bilgisayarda muhafaza ediliyor. Dolayısıyla Blockchain'de kayıtlı herhangi bir işlemi değiştirmek, geleneksel sistemlere göre çok daha zor.

Çünkü CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi Blockchain'de bir işlemi değiştirebilmek için hem bahsi geçen işleme hem de o işlemden sonraki bütün işlemlere aynı anda müdahale etmek gerekiyor. Yapılan açıklamalara göre böyle müdahalenin yapılabilmesi imkansız değil ama çok zor.

Öte yandan Bitcoin'in arkasındaki kişi ya da kişilerin kimliğinin bilinmiyor olması da dikkatleri çeken bir başka özellikle olarak nitelendiriliyor. Bitcoin'i ortaya çıkaran kişiler ya da kişi, "Satoshi Nakamoto" takma adını kullanıyor ve şu ana kadar hakkında elde edilmiş çok sınırlı bilgi bulunuyor. Bu kişi ya da kişilerin öncelikle sistemin merkezsizliğine zarar vermemek için ve sonrasında güvenlik endişesi ya da etik değerler gibi sebepler yüzünden kimliklerini açıklamak istemedikleri düşünülüyor.

Altcoin ise Bitcoin'den sonra piyasaya sürülen tüm kripto para birimleri için kullanılıyor ve altcoin kavramının "alternatif coin" teriminin kısaltması olduğu biliniyor. Her ne kadar altcoin'ler de Bitcoin gibi Blockchain teknolojisini kullansalar da her altcoin projesinin farklı amaçları bulunuyor. Örneğin; piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) akıllı sözleşmeleri hayatımıza getirirken, Ripple (XRP) uluslararası ödemelerin çok hızlı ve ucuz gerçekleşmesine odaklanıyor.

Altcoin'ler ise bir noktada, coin, token, NFT gibi kavramlara ayrılıyor. Kendi Blockchain'ini kullanan kripto para birimleri coin olarak nitelendirilirken başka Blockchain'lerde çalışan kripto paralar token olarak nitelendiriliyor. Non-fungible token'lar (NFT) ise tekillik token'ları olarak tanımlanıyor ve diğer kripto para birimlerinin aksine tek bir tane üretiliyor. Bu token'lar daha çok sanat alanında kullanılıyor.

Kripto Para Fiyatları Nelerden Etkilenir?

Kripto para birimlerinin fiyatlarını; Bitcoin fiyatı, Bitcoin haberleri, kripto para haberleri, herhangi bir kripto para birimi ile ilgili yaşanan önemli bir gelişme, herhangi bir kripto para birimi ile ilgili yapılan eleştiri, bir ülkenin kripto paraları destekleyen ya da engelleyen açıklamaları, popüler isimlerin kripto paralar ile ilgili açıklamaları, analistlerin beklentileri, geçmiş veriler gibi birçok etken etkiliyor.

Ancak bu noktada Bitcoin'in fiyatının genel itibariyle serbest piyasa koşullarına göre belirlendiğini belirtmek gerekiyor. Esasında Bitcoin'in fiyatını alıcı ve satıcı belirliyor. Dolayısıyla her ne kadar yatırımcılar haberlerden etkilenseler de aslında fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirleniyor.