Bitcoin Nedir? Bitcoin Fiyatı Neden Sürekli Artıyor?

19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:28

2017 yılında Bitcoin (BTC) 20.000 dolarlık rekorunu kırdıktan sonra popülerliği ve bilinirliği arttı. 2021 yılında ise lider kripto para birimi Bitcoin eski rekorunun oldukça üzerine çıkarak 64.900 dolarlık yeni bir rekor seviye belirledi. Ancak Bitcoin'in bu kadar ilgi odağına haline gelmesi ve artık büyük şirketlerin bile BTC yatırımı yapması sadece Bitcoin'in fiyatına bağlı değil. Peki, Bitcoin nedir ve fiyatı neden sürekli artıyor? Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk konuya ilişkin bir makale hazırladı.

BİTCOİN NEDİR?

En basit anlamı ile Bitcoin, kişiden kişiye elektronik nakit sistemi olarak tanımlanabilir. Zaten Bitcoin'in teknik dokümanının başlığı da tam olarak bu şekildedir.

Bitcoin'in temel özellikleri arasında; merkezsiz olması, Blockchain teknolojisini kullanması, deflasyonist olması, arzının sınırlı olması, şeffaf olması, hızlı olması, taşınabilir olması ve kişiye finansal özgürlük sunması sayılabilir.

Bu noktada Bitcoin'i tasarlayan kişi ya da kişilerin kimliklerinin bilinmediğini ve bu kişi ya da kişilerin Satoshi Nakamoto takma adını kullandıklarını belirtmek gerekiyor. Bitcoin'in yaratıcısının kimliğini açıklamamasının ise Bitcoin'in özgürlükçü yaklaşımını zedelememek için tercih edilen bir yol olduğu düşünülüyor.

Bitcoin herhangi bir merkeze bağlı olmadan, tüm dünyada dağıtık halde bulunan ve herkes tarafından ulaşılabilen Blockchain teknolojisini kullanıyor. Bitcoin ile yapılan her işlem Blockchain'de blokların içine kaydediliyor ve blok birbirine zincir şeklinde bağlanıyor. Bu sebeple normal geleneksel sistemlerde sadece merkeze müdahale etmek yeterli iken Bitcoin ile yapılan herhangi bir işlemi değiştirmek için tüm dünyada dağıtık halde bulunan binlerce sisteme aynı anda müdahalede bulunulması gerekiyor. Bu da Bitcoin'in neden geleneksel sistemlerden daha güvenli olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla Bitcoin sistemine bir saldırı düzenlemek her ne kadar imkansız olmasa da çok zor.

Bunun yanı sıra Bitcoin ile yapılan işlemler geleneksel sistemlere kıyasla hem çok hızlı hem çok daha ucuza gerçekleşiyor. Çünkü sistemde merkezi bir otorite bulunmuyor ve bu sebeple prosedürlerin hemen hemen tamamı ortadan kaldırılmış oluyor. Bu noktada Bitcoin ile gerçekleşen işlemlerde işlem ücretinin sabit olduğunu ve oransal bir ücret olmadığını belirtmek gerekiyor. Yani 1 BTC'lik işlemde de 1.000 BTC'lik işlemde de aynı işlem ücreti ödeniyor.

Bunlara ek olarak Bitcoin'in şeffaf olması da aslında Blockchain teknolojisinden kaynaklanıyor. Şu anda isteyen herkes evdeki bilgisayarında Blockchain explorer'ı açarak yapılan tüm işlemleri izleyebilir ve gerçekleşen ilk işleme kadar geri gidebilir. Ancak Blockchain'de isim soyisim gibi bilgiler yerine kullanıcıların cüzdan adresleri bulunuyor. Her cüzdan adresi ise 26-35 karakterli alfanümerik yapılardan oluşuyor. Yani aslında Bitcoin işlemlerinin anonim bir şekilde gerçekleşmesi takip edilemez olmasını sağlamıyor. Tam tersine hangi cüzdan adresinin, ne zaman, hangi cüzdana, ne kadar gönderdiği herkes tarafından görülebiliyor.

BİTCOİN FİYATI NEDEN SÜREKLİ ARTIYOR?

Bu noktada Bitcoin fiyatının hiç durmadan artmadığını, zaman zaman düşüşlerin ve uzun konsolidasyon dönemlerinin yaşandığını belirtmek gerekiyor. Ancak 2009 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlendiği ifade edilebilir. Peki, Bitcoin'in bu performansının temel sebebi ne?

Burada Bitcoin'in arzının sınırlı olması ve arzın her dört yılda bir yarı yarıya düşürülüyor olması devreye giriyor. CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi Bitcoin'in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı ve 21 milyonuncu Bitcoin'in tahmini olarak 2140 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Bitcoin'de her dört yılda bir blok ödülü yarılanması denilen sistem uygulanıyor ve piyasaya sürülen Bitcoin miktarı her dört yılda bir yarı yarıya azalıyor. Son Bitcoin blok ödülü yarılanması 2020 yılında gerçekleşti ve ardından talebin de artması ile birlikte BTC fiyatında çok ciddi yükselişler kaydedildi.

Temel olarak bir varlığın arzı azsa ve talep sürekli artıyorsa o varlığı fiyatı genel olarak yükseliş eğiliminde oluyor. Bu noktada altın örneği verilebilir. Altının arzının sınırlı olduğu biliniyor ve altın en değerli metal konumunda yer alıyor. Bitcoin'de de benzer bir durum geçerli ancak BTC'nin arzının ne kadar olduğu biliniyor ve arz her dört yılda bir azalıyor.

Bunlara ek olarak büyük firmaların Bitcoin yatırımı yapması, ülkelerin Bitcoin'e olan sert tavrının yumuşaması, popüler ve önemli isimlerin Bitcoin hakkında pozitif açıklamalar yapması gibi etkenler de benimsenmeyi arttırdığı için fiyatı pozitif etkiliyor.