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  • Bitcoin'i Çin çarptı! 1 saatte milyarlarca dolar kayıp...
Ekonomi

Bitcoin'i Çin çarptı! 1 saatte milyarlarca dolar kayıp...

Çin, bitcoin ve diğer sanal para birimleriyle yapılan 'yasa dışı' işlemlerin kökünü kazıma konusunda kararlı olduğunu belirterek, yurt genelinde kripto para madenciliğini yasakladı ve kripto para işlemlerine yönelik kısıtlamaları sertleştirdi. Söz konusu 1 saatte kripto paraların toplam piyasa değeri de 100 milyar dolarlık düşüşle 1.9 trilyon dolara geriledi

Reuters24 Eylül 2021 Cuma 15:01 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 15:01
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Çin'in kripto paralara getirdiği yasaklar bitcoini ve diğer büyük sanal para birimlerini sert etkiledi, kripto para ve blok zinciri teknolojisiyle bağlantılı şirketlerin hisselerini baskı altında bıraktı.

Çin merkez bankası People's Bank of China (PBOC), kripto paraların piyasalarda geleneksel para birimleri gibi dolaşıma girmemesinin gerektiğini belirterek, yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin'deki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurdu.

PBOC ayrıca finansal kuruluşların, online ödeme ve internet şirketlerinin kripto para işlemlerini yapmasını yasakladı.

Çin'in devlet konseyi, Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada mali riskleri azaltmak için bitcoin madenciliğine ve işlemlerine kısıtlamalar getireceğini duyurmuştu.

Öte yandan National Development ve Reform Commission (NDRC) kurumları, kripto para madenciliğine karşı yurt genelinde kapsamlı bir tasfiyeye başlayacağını duyurdu.

Çin merkez bankasının kısıtlama kararı sonrasında dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin %6'dan fazla düşerek 42,216 dolara geriledi.

Bitcoinle genellikle paralel hareket eden altcoinler de geriledi. Ether %10 düşerken, Ripple da yakın bir oranda düştü.

Çin'deki yasaklardan kripto para ve blok zinciri şirketleri de nasibini aldı. ABD borsası açılmadan önceki işlemlerde Riot Blockchain, Marathon Digital ve Bit Digital %6.3 ila %7.5 düştü.

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