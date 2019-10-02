Bitcoin'in çöküşü! İşte dünyanın en fazla kullanılan kripto parası

Finansın bu oldukça bulanık kısmında işlem hacimlerine ilişkin somut veri temin etmek zor olsa da CoinMarketCap.com verilerine göre en yüksek günlük ve aylık işlem hacmine sahip dijital para, piyasa değeri

Veri sağlayıcıdan edinilen bilgiye göre Tether'ın işlem hacmi ilk kez Nisan'da Bitcoin'u aştı ve Ağustos başından beri günlük yaklaşık 21 milyar dolar ile sürekli olarak üzerinde seyrediyor.

Aylık işlem hacmi de Bitcoin'un aşağı yukarı yüzde 18 üzerinde olan Tether, kripto ekosisteminin en önemli parası olabilir.

Düzenleyici kurumların kripto paralara temkinli yaklaşmasının ve kripto exchange traded fonlarını (ETF) frenlemesinin ana nedenlerinden biri olan Tether, piyasa manipülasyonu endişelerini artırıyor.

Bloomberg News'in haberine göre, Blockchain teknoloji hizmetleri sunan ConsenSys'nin küresel finansal teknoloji birimi eş yöneticisi Lex Sokolin, “Tether olmazsa, günlük işlem hacminin çok büyük bir kısmını kaybederiz; veri kaynağına bağlı olarak 1 milyar dolar civarında ya da daha fazla.” dedi.

Tether, Döviz çıpası ve rezervler kullanarak fiyat dalgalanmalarından kaçınmayı hedefleyen stablecoin'lerin en fazla kullanılanı. Aynı zamanda traderların kripto piyasasına girişi için patika görevi görüyor. Sokolin'e göre kripto Borsaların yasaklandığı Çin gibi ülkelerde insanlar tezgah üstü piyasalarda nakit ödeyerek Tether'a erişebiliyor. Sonrasında ise Tether ile Bitcoin ve diğer kripto paralarda alım satım işlemleri yapabiliyor.