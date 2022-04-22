Bixy: Türkiye, Avrupa'daki en iyi “her şey dahil” tatilini sunuyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte, Türkiye ile İngiltere arasındaki turizm faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Açılış konuşmaları British Museum'da yapılan etkinlikte Türk ve İngiliz turizmciler karşılıklı görüşmeler yaparak iş birliği fırsatlarının değerlendirdi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Easy Jet Holidays İngiltere Ticari ve Tedarik Direktörü Paul Bixy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kâşif Kavaloğlu yaptı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın konuşmasında, "Güçlü tarihi bağlar, ticaret ve turizme olumlu katkılar sunuyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yalçın, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin, tarihten gelen güçlü bağların da etkisiyle, çok boyutlu yapıya sahip olduğunu vurguladı.

- "2019 YILINDA TÜRKİYE 52 MİLYON TURİST İLE REKOR SAYIDA ZİYARETÇİ ÇEKTİ"



Kaan Kâşif Kavaloğlu ise 17 bölgede 800 binin üzerinde yatak kapasitesini temsil eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye'de toplam 30 milyar dolar turizm yatırımı bulunan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) adına, etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kavaloğlu; "Deniz, güneş ve kumdan oluşan katma değeri yüksek olan kıyı turizminin yanı sıra, alternatif turizm kategorisi altında derlenen farklı turizm türleri için ülkemizin kendine özgü birçok fırsatı bulunmaktadır." dedi.

Turizm sektörüne yönelik rakamları da paylaşan Kavaloğlu, 2019 yılında Türkiye'nin 52 milyon turist ile rekor sayıda ziyaretçi çektiğini ve turizm gelirlerinin şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olan 34,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Kavaloğlu, Güvenli Turizm Sertifika programı sayesinde Türkiye'nin salgın durumunda bile 2020'de 15,8 milyon, 2021'de 30 milyon ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Rakiplerimizin çoğu başarısız olurken, bu rakamlar tüm dünyaya bu felaket sırasında nasıl başarılı olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Kavaloğlu, 2022 yılı için beklentilerinin çok daha olumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

- "ENFLASYON VE VERGİ ARTIŞLARI NEDENİYLE İNSANLAR ARTIK 10 GÜN YERİNE 7 GÜNLÜK TATİLLERİ TERCİH EDİYOR"



Easy Jet Holidays UK Ticari ve Tedarik Direktörü Paul Bixy de salgın sırasında İngiltere'de iç turizmde artış yaşandığını, ancak yakıt fiyatları nedeniyle artan maliyetlerin tatilcilerin tatil yapma alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti.

Bixy, enflasyon ve vergi artışları nedeniyle insanların artık 10 gün yerine 7 günlük tatilleri tercih ettiğini belirterek Türkiye'nin Avrupa'daki en iyi "her şey dahil" tatili sunduğunu da dile getirdi.

Easy Jet'in Londra Luton Havalimanı'ndan bir uçakla başladığı yolculuğunun bugün 300 uçakla devam ettiğini söyleyen Bixy, Türkiye'ye yönelik haftada 150 direkt uçuşun yapıldığını ifade etti.

- DESTİNASYON PAZARLAMASI TARTIŞILDI



"Destinasyon Pazarlaması" başlığı altında yapılan panelde Corendon Airlines'ın Birleşik Krallık Ticari Temsilcisi Paul Riches, Gulet Escapes Direktörü Ahmet Güler ve The Health Store Turkey Kurucusu Nihal Terzi konuşmacılar arasında yer aldı.

Paul Riches, Corendon Airlines'ın İngiltere ve İskoçya'dan yaptığı direkt uçuşlar ile Türkiye'ye gidecek İngiliz turist sayısına büyük bir ivme kazandıracağını söyleyerek, uçuş destinasyonlarının sayısını ve uçuş sıklığını artırarak bu pazardaki istikrarlı gelişimleri sürdüreceğini kaydetti.

Yaz turizm sezonunda ilk uçuşlarının yüksek doluluk oranları ile başlamasının çok sevindirici olduğunu söyleyen Riches, Antalya ve Dalaman havalimanları başta olmak üzere diğer destinasyonlara ilginin hayli yüksek olduğunu belirtti.

Son panelde ise "Medikal Turizmin Geleceği" konuşuldu.

Arzu Güler'in moderatörlüğünde yapılan bu panelde The Health Store Turkey Kurucusu Nihal Terzi, Healing Journey Kurucusu ve Üst Yöneticisi Dr. Mehmet Çallıoğlu, Klinik Europe Kurucusu Ece Gönen, University Hospitals North Midlands'da plastik cerrah olarak görev yapan Dr. Ertan Erel yer aldı.

- DESTEK VEREN KURULUŞLARA PLAKET SUNULDU



Etkinliğin gold sponsoru The Health Story'e, gala gecesinin sponsoru Corenden Airlenes'e, teknoloji sponsoru Hotel Runner'a ve event sponsoru Healing Journey'e birer plaket verildi. Sponsor firma temsilcileri plaketlerini Büyükelçi Ümit Yalçın ve etkinliğin mimari Future X Events'in kurucusu Yalçın Avcı ve Yedi İletişim CEO'su Haluk Özsevim'in elinden aldılar.