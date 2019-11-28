'Bizim gündemimizde dijital Türkiye var'

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner’19 Zirvesi’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var” dedi. Türkiye’nin geleceğinin bu tür toplantılarda şekilleneceğini belirten Erdoğan “Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle yeni yönetim sistemimize geçerken doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir Dijital Dönüşüm Ofisi kurduk. Amacımız siber güvenlikten milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasından büyük veri ve yapay zeka gibi alanlara kadar konuyla ilgili tüm başlıklardaki çalışmaları takip edip desteklemektir” dedi. Erdoğan, Türkiye için çalışan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başının üzerinde yerinin olduğunu söyledi.

Geçmişte başlattıkları her reformun engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan “Ancak ne yaptılarsa Türkiye’yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin, bu bölgede hayata geçirebilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

“Kendi ülkelerine gül değil, alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir” diyen muhalefetin ‘tarım bitti’ iddiasını da rakamlar vererek eleştirdi.

BOR KARBÜR ÜRETİMİ

Türkiye’de içi boş muhalefetin malzemelerinden birinin de bor meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, geçmişte yaşanan Erke Dönergeci balonunu da hatırlatarak “Bor meselesi de işte böyle sürekli gündeme getiriliyordu” dedi. Türkiye’de bor madenini değerlendirecek çalışmaların kendi dönemlerinde yapıldığını anlatan Erdoğan, önceden sadece ham maden olarak satılan boru işlediklerini ürüne dönüştürdüklerini, taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlayacaklarını belirtti. Bandırma’da temeli atılan bor karbürü fabrikasının 2 yıl içinde tamamlanacağını ve yıllık bin ton bor karbürünün üretileceğini söyledi. Dünyadaki bor karbürü üretiminin 7-8 bin ton olduğunu vurgulayan Erdoğan, fabrikanın bu açıdan önemli bir kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.