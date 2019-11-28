'Bizim gündemimizde dijital Türkiye var'
MÜSİAD Vizyoner Zirvesi’nin açılışıın yapan Başkan Erdoğan “Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var” dedi. Erdoğan fiber yatırımların da hızlandırılmasını istedi.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner’19 Zirvesi’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var” dedi. Türkiye’nin geleceğinin bu tür toplantılarda şekilleneceğini belirten Erdoğan “Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle yeni yönetim sistemimize geçerken doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir Dijital Dönüşüm Ofisi kurduk. Amacımız siber güvenlikten milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasından büyük veri ve yapay zeka gibi alanlara kadar konuyla ilgili tüm başlıklardaki çalışmaları takip edip desteklemektir” dedi. Erdoğan, Türkiye için çalışan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başının üzerinde yerinin olduğunu söyledi.
Geçmişte başlattıkları her reformun engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan “Ancak ne yaptılarsa Türkiye’yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin, bu bölgede hayata geçirebilmesi mümkün değildir” diye konuştu.
“Kendi ülkelerine gül değil, alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir” diyen muhalefetin ‘tarım bitti’ iddiasını da rakamlar vererek eleştirdi.
BOR KARBÜR ÜRETİMİ
Türkiye’de içi boş muhalefetin malzemelerinden birinin de bor meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, geçmişte yaşanan Erke Dönergeci balonunu da hatırlatarak “Bor meselesi de işte böyle sürekli gündeme getiriliyordu” dedi. Türkiye’de bor madenini değerlendirecek çalışmaların kendi dönemlerinde yapıldığını anlatan Erdoğan, önceden sadece ham maden olarak satılan boru işlediklerini ürüne dönüştürdüklerini, taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlayacaklarını belirtti. Bandırma’da temeli atılan bor karbürü fabrikasının 2 yıl içinde tamamlanacağını ve yıllık bin ton bor karbürünün üretileceğini söyledi. Dünyadaki bor karbürü üretiminin 7-8 bin ton olduğunu vurgulayan Erdoğan, fabrikanın bu açıdan önemli bir kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.
Friedman: 10 yıl sonra farklı bir Türkiye var
Zirvede konuşan Geopolitical Futures Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman, “10 yıl sonra bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye şimdi kendi sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor” dedi. Friedman, 10 yıl önce çıkardığı bir kitapta Türkiye’nin büyük bir güç olarak ortaya çıkacağını iddia ettiğini söyledi. Türkler başta olmak üzere pek çok kişinin bunun imkansız olduğunu söylediğini ancak şu anda bu iddiasının gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Friedman, Türkiye’nin 10 yıl içerisindeki değişimine işaret etti. Friedman “10 yıl önce ‘Türkiye, ABD ve Rusya ile aynı masada oturacak ve eşit söz hakkına sahip olacak’ denilse buna katılmazdık. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor” dedi. Friedman, Türkiye ile ABD ilişkilerinin farklı bir ivme kazandığını ifade ederek, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a “Suriye sınırından çekil” dediğini, bunun ardından ABD’nin sınırı terk ettiğini söyledi.
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan (solda), Erdoğan’a astronomi ölçümlerinde kullanılan usturlab hediye etti.
Fiber hat konusu yavaş ilerliyoR
Erdoğan Türkiye’de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek, “Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisini 2021 yılında hizmete sunmaktır” dedi. Erdoğan “Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Uzay Ajansı’nı kurduk. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı devreye almış olacağız” dedi.
Kaan: Yeni dünyayı iyi okumalıyız
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, dijital dönüşümde geçmişi iyi okumaları gerektiğini belirterek, “Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız. Bu kez bambaşka bir dünya bizi bekliyor” dedi. MÜSİAD Vizyoner’19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken ise “Türkiye, doğru strateji ve yerinde hamlelerle bilgi ve dijitalleşme dönemini geriden takip eden değil, liderlik eden, yol açan ve ülke rolüne talip” dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise “Dijital geleceği başarmak zorundayız” diye konuştu.
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