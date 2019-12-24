'Bizz@kampüste' üniversiteliler fikirlerini Ülker Halley için yarıştıracak

24.12.2019 17:09 - Güncelleme: 24.12.2019 17:10

Geçtiğimiz yıl 157 farklı üniversiteden bini aşkın farklı takım adına 2 bin 314 öğrencinin katıldığı yarışmada, birincilik Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden oluşan Aurora takımının olmuştu.

Yarışmada ilk 3’e giren takımlara sırasıyla, 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL’lik ödüller verilmesinin yanı sıra pladis’te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor. Öğrenciler, başvurularını www.bizzkampus.com adresinden yapabiliyor.

“Öğrencilerimiz için yepyeni bir deneyim ortamı sağlıyoruz”

Yarışmayla ilgili kısa bir değerlendirme yapan pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “bizz@kampüs’ün her geçen yıl daha da artan bir ilgi görmesi bizi son derece mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimiz Ülker Oneo için son derece etkileyici fikirlerle karşımıza çıktılar. Bu yıl ise Ülker’in en sevilen markalarından biri olan, yıllardır değişmeyen lezzetiyle gönüllere taht kuran Halley için yepyeni fikirlerle karşılaşmayı umuyoruz. bizz@kampüs’te öğrencilerimizle girdiğimiz etkileşim, gerek bizler gerekse gençlerimiz için sıra dışı bir deneyim oluyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 9. yılına giren bizz@kampüs’te, gençlerimiz yaşam boyunca yararlanacakları deneyimler kazanacakları verimli bir çalışma dönemi geçirirler” diye konuştu.