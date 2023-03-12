İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bizzat Başbakan'ın takibinde! Türkiye'ye özel uçakla gönderecek
Ekonomi

Bizzat Başbakan'ın takibinde! Türkiye'ye özel uçakla gönderecek

Pakistan hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye özel uçuşlarla iki hafta boyunca 50 bin çadır gönderecek. Yardım faaliyetlerini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bizzat takip ettiği bildirildi.

AA12 Mart 2023 Pazar 10:46 - Güncelleme:
Bizzat Başbakan'ın takibinde! Türkiye'ye özel uçakla gönderecek
ABONE OL

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 1200 kışlık çadırın dün akşam Adana'ya özel uçuşla ulaştığı belirtildi.

BİZZAT BAŞBAKAN'IN TAKİBİNDE! TÜRKİYE'YE ÖZEL UÇAKLA GÖNDERECEK

Yardım faaliyetlerini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bizzat takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin yardım çalışmalarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının rehabilitasyon sürecine destek olmak amacıyla deprem bölgelerinde görev aldıkları kaydedildi.

Bunun yanı sıra kışlık çadırları taşıyan 3 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığı ve bu ay içinde Mersin'e varacağı ifade edildi.

Başbakan Şerif'in talimatıyla arama kurtarma ekiplerinin ve yardım malzemelerinin nakliyesi için 6 Şubat'ta İslamabad ile Ankara arasında hava köprüsü kurulmuştu.

Daha önce Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait 3 "C-130", bir "PAF IL-78", üç Türk uçağı ve Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) 3 charter seferi olmak üzere 10 özel uçuşla Türkiye'ye yardım malzemeleri taşınmıştı.

Diğer yardım malzemeleri, PIA'nın İstanbul'a düzenli gerçekleştirdiği 29 seferle uçaklardaki boş alanlara konularak ulaştırılmıştı.

Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile yardım malzemeleri gönderen Pakistan, 21 tırlık konvoy ile 275 ton yardım malzemesini Malatya'ya yollamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.