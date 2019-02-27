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BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz: Kart sayısı bakımından Avrupa'da birinci sıradayız

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, 'Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart var. Ülke olarak kart sayısı bakımından 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız.' dedi.

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Temiz, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY" konulu konferansta, TROY kart kullanımının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

TROY'un, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla BKM çatısı altında hayata geçirildiğini dile getiren Temiz, şöyle devam etti:

"Asıl hedefimiz Türkiye'yi 2023'te olabildiğince nakitsiz bir topluma yaklaştırabilmektir. Bugün toplam tüketim harcamalarının yüzde 38'i kartlardan kayıtlı bir şekilde yapılıyor. Bundan 10 yıl önce yüzde 15 civarındaydı. Kuzey Avrupa ülkelerinde bile bu oranlar yüzde 75 civarında. Bizdeki oranı yüzde 50'ye getirebilirsek iyi bir iş yapmış olacağız. Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart var. Ülke olarak kart sayısı bakımından 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız."

HER YIL 5,5 MİLYAR KARTLI İŞLEM YAPILIYOR

Türkiye'de her yıl yaklaşık 5,5 milyar kartlı işlemin yapıldığını belirten Temiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların yüzde 97'si, yani çok büyük bir kısmı yurt içinde gerçekleşiyor. Mademki her yıl yaklaşık 5,5 milyar kartlı işlem yapıyoruz ve bunun da yüzde 97'si yurt içinde yapılıyor peki neden tüm komisyonlar yurt dışındaki yabancı firmalara gitsin diye düşündük. Daha sonra kendi ödeme yöntemimiz olan TROY'u çıkarmak için 2012 yılında çalışma başlattık. 2017 yılında da bunun tüketici lansmanını gerçekleştirdik."

Programda, Blockchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta da sunum yaptı.

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