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Ekonomi

BM kuruluşu, Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminini yüzde 4'e yükseltti

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini yüzde 2,4'ten yüzde 4'e yükseltti.

AA18 Mart 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 10:41
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UNCTAD, "Kızgın tavadan çıktı, yangına mı koşuyor?" başlıklı, küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, UNCTAD'ın, 2021 için küresel büyüme tahminini ABD'deki Kovid-19 aşıları ve teşvik paketlerinin hanehalkı tüketimine ivme kazandıracağı beklentisiyle 0,4 puan artırarak yüzde 4,7'ye çıkardığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelişmekte olan ülkelerde "eşi görülmemiş" şekilde gelir tahribatına yol açtığı belirtilen raporda, salgın nedeniyle küresel ekonominin 2021 sonunda olması gereken seviyenin 10 trilyon dolar altında olduğu vurgulandı.

Raporda, "Geçen yılın 3'üncü çeyreğinde başlayan küresel ekonomik toparlanmanın epidemiyolojik, politika ve koordinasyon belirsizliklerini yansıtan önemli ölçüde eşitsizlik ve öngörülemezlik olsa da 2021'de de bunun devam etmesi bekleniyor." denildi.

- "Kemer sıkma politikasına yanlış bir dönüş, küresel görünümün ana riski"

Kovid-19'un kalıcı ekonomik etkisine yer verilen raporda, derin ve yıkıcı bir resesyondan sonra kemer sıkma politikasına yanlış bir dönüşün, küresel görünümün ana riski olduğu vurgulandı.

Raporda, Doğu Asya'daki ihracatla güçlü büyümenin ve artan bölgesel ticaretin bazı ülkelerin ticaret fazlasını daha da artırabileceği, bunun da küresel ticari ihtilaflara yol açabileceği belirtildi.

Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahmininin yüzde 2,4'ten yüzde 4'e çıkarıldığı aktarılan raporda, ülkenin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4'te bırakıldı.

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