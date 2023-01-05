BMW Macaristan'da kuracak! Çelikleri Türkiye'den

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'nin (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş (KARÇEL), otomotiv firması BMW'nin Macaristan'daki projesi için bugüne kadar tek seferde Macaristan'a yapılan en büyük tonajlı yapısal çelik imalat ve montaj projesini gerçekleştirecek.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL'in, bugüne kadar dünyada ve Türkiye'de kurduğu sayısız endüstriyel tesis, otomotiv, seramik, kurşun, çinko ve şeker fabrikasıyla ithalatı azalttığı gibi ihracata da katkı sağladığı belirtildi. Fabrikaların yanı sıra tersane, liman, baraj ve petrokimya tesislerinin de kuruluşuna öncülük eden şirketin birçok dev projeye imzasını attığı ifade edilen açıklamada, "Macaristan'da şirket kurumunu tamamlayan KARÇEL A.Ş, otomobil firmasınının fabrika yatırımında, yapı merkezi tarafından alınan pres ve gövde binasının yaklaşık 10 bin ton yapısal çelik imalat ve montaj işlerini üstlenmiştir. Ayrıca Avrupa ve Balkanlar'da yeni potansiyel projeler için de ihracat çalışmaları devam etmektedir. Çelik imalatının yanı sıra istihdama da katkılarını sürdüren KARÇEL A.Ş, projenin pik döneminde 'otomobil firmasınının Macaristan' şantiyesinde yaklaşık 250 kişilik bir kadro oluşturacaktır. Şantiye ekibinin büyük çoğunluğunun Karabük halkından gençler olması planlanırken, KARDEMİR'den emekli işçi ve ustalar da yer alacaktır" denildi.

KARDEMİR bünyesinde 1966 yılında Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan şirketin, 36 bini kapalı olmak üzere toplam 66 bin metrekarelik fabrikasında 2022 yılını 22 bin 412 ton rekor üretim ile tamamladığı, 2022 yılında yaptığı 9 bin 600 ton ihracat ile çelik sektöründe 148'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgâhlar ile donatılmış Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birine sahip olan şirketin, sahasında; yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretmekte olduğunu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirket Türkiye'nin değişik yerlerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demiryolu ve karayolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi büyük yatırımların çelik konstrüksiyon imalatını da yapmaktadır. KARÇEL ayrıca köprülü vinç, pergel vinç, portal vinç ve özel proses vinçlerin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerini de yürütmektedir."

"TÜRKİYE'NİN İLK ÇİNKO İZABE TESİSİNE VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNE KARÇEL İMZASI"

Geçen yıl Siirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin kurulum, inşaat ve montaj süreçlerini tamamlayan şirketin, yılda yaklaşık 8 ila 10 arasında büyük çaplı projeye imza attığı vurgulanan açıklamada, "Dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde de yer alan KARÇEL A.Ş, köprü için toplamda 1915 ton ana kablo hattı ve çelik konstrüksiyon destek yapı çalışması üretti. KARÇEL A.Ş., Ford için Türkiye'nin ilk elektrikli araç tesisini kurdu" ifadelerine yer verildi.

NÜKLEER ENERJİ PROJELERİNDE "RUS STANDARTLARINA" UYGUN TEK FİRMA KARÇEL

Thyssenkrupp, Kwansoo, Koch Solutions, Siempelkamp, Outotec, FAM ve Bedeschi Spa gibi uluslararası projelerde yer alan birçok güçlü global şirketin onaylı tedarikçi listesine girmeyi başaran KARÇEL'in Türkiye'de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda "Uygunluk Değerlendirme Sertifikasına" sahip ilk firma olma özelliğini taşıdığı aktarılan açıklamada, "Firma bu sertifika ile hem tüm dünyada hem de Türkiye'de Rus standartlarına göre nükleer enerji alanında gerçekleştirilen tüm projeler için teklif sunabilmektedir. KARÇEL, farklı pazarlarda yeni proje fırsatlarını yakalamak için Amerikan Kalite Sistemi sertifika süreci başarıyla tamamlamıştır" denildi.