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Ekonomi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı 'Crystal Symphony' ve 'Emerald Azzurra' gemileriyle 539 yolcu ziyaret etti.

AA18 Haziran 2024 Salı 13:37 - Güncelleme:
Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi
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Rodos Limanı'ndan gelen 238 metre uzunluğundaki "Crystal Symphony" gemisinde çoğu ABD'li 445 yolcu ile 492 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

Gemi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Kuşadası Limanı'na gidecek.

Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki "Emerald Azzurra" gemisinde de çoğu ABD'li 94 yolcu ile 76 personel bulunuyor

Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ve çarşıyı gezip alışveriş yaptı.

"Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

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