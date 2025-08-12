İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,741
  • EURO
    47,4088
  • ALTIN
    4379.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bodrum'a iki kruvaziyerle turist akını

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Norwegian Viva' ve 'Club Med 2' isimli iki kruvaziyer 3 bin 907 yolcu getirdi.

AA12 Ağustos 2025 Salı 16:24 - Güncelleme:
Bodrum'a iki kruvaziyerle turist akını
ABONE OL

Volos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 293 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 3 bin 611 yolcu ve 1448 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyer, günübirlik ziyaretin ardından akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek.

En büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2" de Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Fransa bayraklı 102 metrelik gemide ağırlıklı olarak 296 Fransız yolcu, 212 personelin bulunduğu belirtildi.

Santorini Limanı'ndan gelen geminin gece saatlerinde İstanköy (Kos) Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.