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Ekonomi

Bodrum'a kruvaziyerle turist akını!

Muğla'nın Bodrum ilçesine, 'Celebrity Infinity' ve 'Star Clipper' isimli kruvaziyerler, 2 bin 277 yolcu getirdi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 14:19 - Güncelleme:
Bodrum'a kruvaziyerle turist akını!
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Rodos Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı gemiler, Bodrum Limanı iskelesine yanaştırıldı.

288 metre uzunluğundaki "Celebrity Infinity" kruvaziyerinde, çoğu Venezuela, Fransa, Almanya ve İspanya'dan 2 bin 165 yolcu ile 964 personel bulunduğu belirtildi.

Uzunluğu 111 metre olan "Star Clipper"de ise çoğu İngiliz 112 yolcu ile 76 personel bulunduğu öğrenildi.

Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.

Gemiler, günübirlik ziyaretin ardından ilçeden ayrılacak.

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