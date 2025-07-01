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Ekonomi

Bodrum'a turist akını

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Explora I' isimli kruvaziyerle 734 yolcu geldi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 14:57 - Güncelleme:
Bodrum'a turist akını
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Bozcaada Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 734 yolcu ve 644 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Tatilcilerden bazıları bisikletle şehir turu yaparken bazıları da mavi turlara katıldı.

Kruvaziyerin, saat 20.30'da demir alarak Rodos Limanı'na gitmesi bekleniyor.

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