Carney, bu iki olasılığın gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık´ın gayri safi yurt içi hasılasını azaltacağını belirtti.

Birleşik Krallık´ta iş yatırımlarının referandumdan bu yana azaldığı konusunda uayrıda bulundu ve ülkenin ekonomik büyümesinin potansiyelinin altında gerçekleştiğine işaret etti

Carney BoE´ın Para Plitikası Komitesi´nin kısa vadeli tepkilere hazırlık yaptığını ve Ağustos ayında Brexit´in finans piyasaları ve sterlin üzerindeki olası etkileri ile küresel ticarette meydana gelecek belirsizliklerin detaylıca inceleneceğini duyurdu.