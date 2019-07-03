BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit olasılığı artıyor
Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, küresel bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit´in kesin olmadığını, ancak artan olasılıklar olduğunu söyledi.
- DHA
Carney, bu iki olasılığın gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık´ın gayri safi yurt içi hasılasını azaltacağını belirtti.
Birleşik Krallık´ta iş yatırımlarının referandumdan bu yana azaldığı konusunda uayrıda bulundu ve ülkenin ekonomik büyümesinin potansiyelinin altında gerçekleştiğine işaret etti
Carney BoE´ın Para Plitikası Komitesi´nin kısa vadeli tepkilere hazırlık yaptığını ve Ağustos ayında Brexit´in finans piyasaları ve sterlin üzerindeki olası etkileri ile küresel ticarette meydana gelecek belirsizliklerin detaylıca inceleneceğini duyurdu.
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