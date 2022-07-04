Boğa; Doha ve Dubai'ye açılıyor

İş yemeklerinin, buluşmaların, muhabbetli sofraların mekânı Boğa Steakhouse, dün yeni kimliğiyle ve GOAT Group çatısı altında misafirlerine merhaba dedi.

Otomotiv, şehir planlama, enerji, sağlık, sigorta, yönetim danışmanlığı gibi sektörlerde hizmet veren GOAT Group şemsiyesi altına yeni bir sektörü daha ekledi. Şimdi tüm bu hizmetlerin yanı sıra Boğa Steakhouse ile birlikte daha geniş bir yelpazede yolculuğunu sürdürecek.

"Senin istediğin gibi pişer" sloganıyla pişirme ve sunum işini bir sanata dönüştüren Boğa Steakhouse; lezzetin farkına varmak ve ete doymak isteyenleri Kağıthane'ye bekliyor.

GOAP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin