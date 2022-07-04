İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2022 Pazartesi / 5 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,835
  • EURO
    17,616
  • ALTIN
    978.636
  • BIST100
    2454.5
Ekonomi

Boğa; Doha ve Dubai'ye açılıyor

Boğa Steakhouse, güzel lezzetleri, özenli ve şık ortamıyla İstanbul ve Bursa'dan sonra Büyükçekmece, Doha ve Dubai'de de hizmet verecek.

4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
ABONE OL

İş yemeklerinin, buluşmaların, muhabbetli sofraların mekânı Boğa Steakhouse, dün yeni kimliğiyle ve GOAT Group çatısı altında misafirlerine merhaba dedi.

Otomotiv, şehir planlama, enerji, sağlık, sigorta, yönetim danışmanlığı gibi sektörlerde hizmet veren GOAT Group şemsiyesi altına yeni bir sektörü daha ekledi. Şimdi tüm bu hizmetlerin yanı sıra Boğa Steakhouse ile birlikte daha geniş bir yelpazede yolculuğunu sürdürecek.

"Senin istediğin gibi pişer" sloganıyla pişirme ve sunum işini bir sanata dönüştüren Boğa Steakhouse; lezzetin farkına varmak ve ete doymak isteyenleri Kağıthane'ye bekliyor.

GOAP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.