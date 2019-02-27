Bol yağış, çiftçi ve besicinin beklentisini arttırdı

Türkiye'nin önemli tahıl ile küçükbaş hayvan üretim merkezlerinden olan ve "GAP'ın başkenti" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, sonbahardan itibaren etkili olan yağışlar, çiftçi ve besicinin rekolte beklentisini yükseltti.

Tarım alanı bakımından ülkede ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'da, Türkiye'de üretilen mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 8'i, arpanın ise yüzde 11'i yetiştiriliyor. Yaklaşık 6 milyon 393 bin 49 dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, sulama imkanı olmayan birçok çiftçi, kuru tarımla üretim yapıyor.

Geçen yıl özellikle sulama imkanının olmadığı yerlerde kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan hububat üreticisi, bu yıl şimdiye kadar etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor.

Yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte, sonbahardan itibaren etkisini gösteren yağmurlar, meraların da yeşermesini sağladı. Tek Tek Dağları bölgesi, Siverek, Viranşehir ve Hilvan ilçesi bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bol yağışla yüzleri güldü.

"CİDDİ VERİM ARTIŞI BEKLİYORUZ"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat üreticisinin bu yıl verimli bir dönem geçireceğini söyledi.

Geçen yıl kuraklığın buğday verimini ortalama 2 milyon ton düşürdüğünü hatırlatan Çullu, "Şimdiye kadar etkili olan yağışların, mart ve nisan ayında sürmesi durumunda özellikle kuru alanlardaki hububat, ortalama verimin üzerinde olacaktır. Bu anlamda ciddi verim artışı bekliyoruz." diye konuştu.

Çullu, yağışların çiftçinin yanı sıra besiciyi de çok ilgilendirdiğini belirterek, yağışlar sayesinde meraların iyice geliştiğini, bu durumun da üreticiyi memnun ettiğini vurguladı.

Meralardaki durumun, süt üretimini olumlu etkileyeceğine dikkati çeken Çullu, "Yeşeren meralar hayvan yetiştiricilerini sevindirdi. Yem fiyatlarının yüksek olması hayvancılığın karlılığını olumsuz etkilemekteydi. Geçen yılın kurak geçmesi hayvancılığa da yansıdı. Bu yıl ki yüksek yağışlar ise mera hayvancılığı için umut oluşturdu. Meralardaki canlanma süt üretimini de olumlu etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

BESİCİLER UMUTLU

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi de bölgede hayvancılığın, daha çok meraya bağlı olduğunun altını çizerek, bu anlamda yıllık yağış miktarının besiciyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Şanlıurfa ve bölgedeki besicilerin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığına değinen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Geçen yıl yağışlar çok kötüydü. Bu nedenle besiciler açısından büyük sıkıntılar yaşandı. Ama sonbahardan itibaren yağışlar etkili olmaya başladı. Bu da meraların gelişmesini sağladı. Otlar iyi olunca hayvanlar kışın merada doymaya başladı. Bu durum bizleri sevindirdi. İnşallah bu durum ilkbahara kadar devam eder ve üreticimiz bereketli bir sezon geçirir."

Besici Mahmut Atilla ise meraların gelişmesiyle rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek, "Her şey çok iyi gidiyor, umarım yağışlar ilk baharda da böyle devam eder. Böylece bereketli bir yıl geçirip emeğimizin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.