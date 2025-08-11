İSTANBUL 32°C / 22°C
Ekonomi

Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak! Stratejik projeye 1,55 milyar avro kredi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar avro tutarında dış finansman temin edildi.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:42
Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak! Stratejik projeye 1,55 milyar avro kredi
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altyapısına yönelik yurt dışından finansman temin çalışmaları sürüyor.

Bakanlıkça bu doğrultuda yürütülen çalışmalarla Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için yaklaşık 1,55 milyar avro tutarında dış finansman sağlandı.

Finansmana ilişkin anlaşmalar Bakanlık ile Societe Generale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Finansmana İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankalar katıldı.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ BULUNUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

İskenderun Körfezi'ni Amanoslar'ın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline hem kara hem de demir yoluyla bağlayacak projenin tamamlanmasıyla, bölgedeki ulaşım altyapısının gelişmesi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin artması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ve Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunulması bekleniyor.

Proje, bölgedeki ulaşım altyapısının depreme dayanıklı hale getirilmesi ve geliştirilmesi için de önem taşıyor.

Bu projeyle beraber Türkiye'nin bu yıl içinde demir yolu sektörüne sağladığı dış kaynak tutarı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı.

