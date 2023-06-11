İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2023 Pazar / 23 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bölge Türkiye'yi seçti! Milyar dolarlık hamle

Ata yadigarı Balkan ülkelerine ihracat 5 ayda 8 milyar doları aştı. Romanya, 2 milyar doların üzerindeki ihracat rakamıyla ilk sırada. En fazla ihracatı yapılan sektör ise kimyevi maddeler ve mamulleri...

TRT Haber11 Haziran 2023 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Bölge Türkiye'yi seçti! Milyar dolarlık hamle
ABONE OL

Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan....

Balkan coğrafyasına ihracat her geçen gün artıyor. Ticaret gelişiyor.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat 8 milyar 6 milyon 750 bin dolara ulaştı.

BÖLGE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ! MİLYAR DOLARLIK HAMLE

11 Balkan ülkesi arasında en fazla ihracat 2 milyar 370 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleşti. Romanya'yı 1 milyar 633 milyon dolar ile Bulgaristan, 1 milyar 41 milyon dolarla da Yunanistan izledi. Slovenya'ya 942 milyon dolarlık, Sırbistan'a da 623 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

BALKANLARA EN FAZLA İHRACAT YAPAN İL İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Balkanlara en fazla ihracat yapan il İstanbul..

Mega kentin bölgeye ihracatı 3 milyar 605 milyon doları buldu. Tek başına Balkan coğrafyasına ihracatın yüzde 45'ini sırtladı.

EN ÇOK KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRAÇ EDİLDİ

Balkan coğrafyasına en çok kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. Sektörün 5 aylık dış satımı 1 milyar 397 milyon dolar oldu. İkinci sırada 893 milyon 221 bin dolarla çelik sektörü geliyor. Demir ve demir dışı metaller 672 milyon doları aşkın ihracatla üçüncü sırada.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.