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Ekonomi

Bölgede büyük altın rezervi keşfi! İmzalar atıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen 109 ton altın için yeni adım atıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla altın varlığı tespit edilen alan için acele kamulaştırma kararı çıktı.

19 Ekim 2021 Salı 08:42 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 20:48
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için tespit edilen alan için acele kamulaştırma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar doğrultusunda ruhsat sahası sınırları içinde kalan taşınmazlar kamulaştırılacak. Bölgede tespit edilen rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Söğüt'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilecik'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

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