Bölgede dengeler değişiyor! Komşudan Türkiye'nin dev projesi için talep

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da soruları cevapladı.

Bakan Uraloğlu, Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru olarak bilinen bölgenin yeni İpekyolu olacak projeyle ilgili sürecin hızlandığını belirterek, "Basra'daki Fav Limanı'ndan 1.200 kilometrelik hattın ilk fazı 2.025'te devreye girecek. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar sürecin içinde. Türk firmalarının projede ve işletmede yer alması zorunlu. Bakanlar zirvesini önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapabiliriz. Sonra liderler zirvesiyle bu işin son noktasını koymayı düşünüyoruz. Projesini bitirip 2024'te ihalesini yapma gayretindeyiz" dedi.

İRAN DA GİRMEK İSTİYOR

Bakan Uraloğlu, Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa'yı birbirine bağlamayı amaçlayan IMEC projesinin fizibıl olmadığını belirterek, "Biz Kalkınma Yolu projesine kim katılmak istiyorsa, buyursun diyoruz. İran'ın bu konuda bir isteği oldu. 80-90 kilometre bir bağlantı yolu istediler. 'Olabilir, konuşalım' dedik. Kimseyi denklemin dışına itmiyoruz, herkesi buraya katmaya çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

Ovaköy-Nusaybin arasında demiryolu yapılacağını, Nusaybin'den Gaziantep'e kadar da bir hat olacağını anlatan Uraloğlu, "Burada Şanlıurfa'dan geçecek bir hat projesi planlıyoruz. Türkiye'deki 130 kilometrelik hattı yapacağız. Şanlıurfa-Ovaköy arasına otoyol da düşünüyoruz. Buradaki yatırımlar da 6-7 milyar dolar düzeyinde olacak. Başladıktan sonra iyimser yaklaşımla 5-6 yıl sürer. Bu işin bitmesi 2030'ları bulur. Bu yolda enerji nakil hatları da kurulacak. Ayrıca güvenlik anlamında da önemli bir proje" diye konuştu.

YENİDEN İHALE EDİLEBİLİR

Bakan Uraloğlu Yap-İşlet- Devret modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle KamuÖzel- İşbirliği modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. 15 Temmuz Köprüsü'nden günde 200- 220 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 250-260 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 135 bin, Avrasya Tüneli'nden 75-80 bin araç geçiyor. Marmaray'da 650 bin yolcu taşınıyor. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un hatta Türkiye'nin halini düşünün" ifadelerini kullandı. 2029-2030'lu yıllarda birçok projenin devlete geçeceğini anlatan Uraloğlu, "Şahsi düşüncem işletmelerin yeniden ihale edilmesi. Önden bir para alarak, işletme hakkını ihale edebiliriz" dedi.

KANAL'A ÜÇ MODEL

Kanal İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED değerlendirmelerinin sürdüğünü söyleyen Uraloğlu, "Bittiğinde üç yatırım şekli (Milli bütçe, dış kredili ya da Yap-İşlet-Devret) modellerinden biriyle hayata geçirilecek" dedi. Sabiha Gökçen'de 3 bin 540 metrelik ikinci pistin 25 Aralık'ta açılacağını, yeni bir terminal binası da yapılacağını da anlattı.

BİR OTOYOL BİR HIZLI TREN

İstanbul-Ankara arasında iki yeni projenin başlayacağı müjdesini veren Uraloğlu, süper hızlı trenle mesafenin 80 dakikaya ineceğini, tren hızının da 350 kilometreyi bulacağını anlattı. Bolu Tünel geçişinin yakın zamanda kapasitesini zorlayacağını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sonra Akyazı'dan Beypazarı'na kadar gidecek yeni bir otoyol ile ilgili de çalışma yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, süper hızlı tren projesinin çalışmalarının 2038'e kadar tamamlanacağını tamamlanabileceğini söyledi. Yeni planlanan metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, illerdeki hatların yüzde 55'ini bakanlık olarak kendilerinin yapacağını belirtti.

İMTİYAZ GELECEK YIL UZATILACAK

5G'ye geçişin 2024'te hızlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "2G hep kalacak. Muhtemelen 3G'yi tamamen kapatacağız, 5G'ye yer açmak için..." dedi. Türk Telekom'un 2026'da sonra erecek imtiyaz sözleşmesinin önümüzdeki yıl uzatılacağını söyleyen Uraloğlu, "Bu ilk çeyrekte olmasa da ilk yarıda olur. Belirli bir bedel alınacak. Muhtemelen 25 yıllık bir uzatma olacak" açıklaması yaptı. Elon Musk'ın şirketi Starlink projesi konusunda da sürecin devam ettiğini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Bütün kurumlarıyla toplantılar yaptık. Ülkenizin belli güvenliklerini almanız, yeri geldiğinde bunu yönetmek lazım. Elon Musk ile bunu tesis etmeye çalışıyoruz. Yarın güvenlikle ilgisi sıkıntı olduğunda bunun yetkisini bana verecek misin, vermeyecek misin? Ülkemizin güvenliğiyle ilgili konuda doğru kuralları koyarak biz bu imkandan da yararlanacağız. Süreç devam ediyor."