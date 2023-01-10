Bölgede petrol heyecanı! Su ararken buldu

Yağbasan Mahallesi'nde geçen yıl 28 Mayıs'ta bir zeytin bahçesinde açılan sondaj kuyusundan çıkan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından alınan numunelerin incelenmesi sonucu yüzde 6'sının petrol olduğu belirlenen sıvının ardından bu bahçeye yakın mesafedeki üzüm bağında açılan sondaj kuyusunda da siyah sıvı saptandı.

BÖLGEDE PETROL HEYECANI! SU ARARKEN BULDU

Bağın sahibi Hilmi Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 yıl önce açtığı kuyuyu bir süre kullandığını, "siyah sıvı ve yağ çıktığı" için kapattığını belirtti.

Diğer kuyulardaki suyun azalması nedeniyle bu kuyuya tekrar pompa koymak istediklerini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu kuyuyu 10 sene önce sulama amaçlı kazdık, içinden yağ çıktı ama biz bunu başka kuyumuz olmadığı için yağlı haliyle 3-5 sene kullandık. Sonra başka yerlere kuyu kazdık, orada su bulunca bunu kullanmadık. Yukarda kazdığımız sular da azalmaya başlayınca buraya bir pompa koyalım, belki yağı kalmamıştır diye düşündük. Tekrar pompa koyunca yağın durduğunu gördük. Yine de kullanacağız, havuza basacağız. 208 metreye pompa koyduk, su olarak iyi ama yağ olması bizim için kötü. Biz yağ çıkınca aslında rahatsız olduk, su bekliyorduk, su istiyorduk, o anda petrol istemiyorduk."

- KUYUDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, geçen yıl 28 Mayıs'ta yine Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan ve yüzde 6'sı petrol, yüzde 94'ü su olan sıvı çıkmasının ardından temmuz ayında TPAO tarafından açılan Yağbasan-1 kuyusunda çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 14 bin metrekarelik alanda döner sondaj tekniğiyle petrol kaynağı tespiti için yürütülen çalışmayla bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edileceği duyurulmuştu.