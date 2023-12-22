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Ekonomi

Bölgede yeni bir kapı açıldı! Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan büyük katkı sunacak

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zafer ile bölgede yeni bir dönemin açıldığını söyleyen Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, 'Biz, tarihi bir dönemden geçen Türk birliğine bu şekilde katkı sunacağız' dedi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Bölgede yeni bir kapı açıldı! Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan büyük katkı sunacak
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü, dün Türkiye'den ve Azerbaycan'dan çok sayıda hükümet yetkilisi, bürokrat ve iş insanının katılımıyla düzenlenen "Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu"na ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ve TÜİB işbirliğinde düzenlenen foruma, Türkiye'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un açılışında yer aldığı forumun panellerinde, Enerji Bakanı Perviş Şahbazov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev konuşma yaptı.

AZPROMO ve TÜİB arasında 2024 Eylem Planının imzalandığı forumda ikili görüşmeler gerçekleştiren iş insanları, yeni işbirliği olanakları aradı.

"TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİREN BİR SÜRECE GİRİYORUZ"

Forumu AA muhabirine değerlendiren TÜİB Başkanı Büyükfırat, forumun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferle beraber bölgede yeni bir dönemin açıldığını belirten Büyükfırat, "Bölgede yeni bir kapı açıldı. Türk dünyasını birleştiren bir sürece giriyoruz. Foruma Türkiye ve Azerbaycan'ın hem devlet yetkilileri hem de iş çevresinden ciddi katılım oldu. Panellerimiz de çok dolu geçti. Stratejik kararlar alındı." dedi.

Büyükfırat, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatarak, "Bu yıl (Türkiye ile Azerbaycan arasındaki) ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. Bizi bu hedefe ulaştıracak önemli bir toplantı oldu. Bizler bu hedef doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar için takip sistemi kuracağız. Şirketler arasındaki görüşmelerin takibini yapacağız. Sadece işi almakla değil, alıp, takip edip bitirmekle ilgili çalışmalarımız olacak." bilgisini paylaştı.

"Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu"nu sürekli hale getirmeyi, her yıl düzenlemeyi planladıklarını bildiren Büyükfırat, "Biz, tarihi bir dönemden geçen Türk birliğine bu şekilde katkı sunacağız. İş dünyasına çok önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. Bizlere düşen görevin bilinci ve şuuruyla buna benzer çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükfırat, foruma bakanlar düzeyindeki katılımın Türkiye ve Azerbaycan hükümetlerinin iki ülke iş insanlarının işbirliğine verdiği desteğin göstergesi olduğunu vurguladı.

  • Azerbaycan zaferi
  • Türk birliği
  • TÜİB katkısı

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