Bölgedeki stratejimiz tuttu: Türkiye'den tek bir şey istiyoruz...

Afrikalı siyasetçi Amzat Boukari-Yabara, Nijer'de yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye-Afrika ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE AFRİKA'DA NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"

Türkiye'nin Sahel'de iyi bir tanıtım yaptığını vurgulayan Boukari-Yabara, "Birkaç yıl önce Niamey'de bir konferans yaptığımı hatırlıyorum. Nijer'deki Türkiye Büyükelçisi de oradaydı. Seyirciler arasındaydı ve ana konuklardan biriydi. Sanırım kendisi bu konferansta hazır bulunan tek yabancı büyükelçiydi. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgede çok etkili olduğunu düşünüyorum. Nijerli öğrencilerin de İstanbul'da, Ankara'da ve Muğla'da Türkiye üniversitelerinde eğitim gördüklerini biliyoruz" dedi.

"KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ TÜRKİYE'NİN AFRİKA POLİTİKASIYLA GERÇEKTEN ÇOK İYİ ANLATILIYOR"



Afrika ülkelerinin Türkiye ile net bir siyasi ilişki geliştirmesi gerektiğini belirten Yabara, "Türkiye ile Nijer arasında, Batı Afrika ülkelerinin çoğunda ekonomik olarak, siyasi olarak, diplomatik olarak yükselişte olan bir iş birliğimiz var. Türkiye Nijer'de bulunmaktadır. Kazan-kazan, ortaklık ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Kazan-kazan ilişkisi Türkiye'nin Afrika politikasıyla gerçekten çok iyi anlatılıyor. Bu arada Afrika'nın da yeni jeopolitiğin merkezini nasıl anlaması gerektiği konusunda eleştirel olmamız gerekiyor. Gençliği ve beyni için Afrika'nın doğal kaynaklarını, pazarlarını, pazarlarını arayan birçok yabancı gücün Afrika çıkarlarının yeni bir şekilde yeniden yapılandırılması gibi. Bu, Nijer ve diğer Batı Afrika ülkelerinin Türkiye'den ne beklediğiniz konusunda Türkiye ile net bir siyasi ilişki geliştirmek gerekiyor. Türkiye Afrika'da ne istediğini biliyor. Ancak Türkiye'den ne istediğinizi ve Türkiye'den ne istemediğinizi net bir şekilde söylemek gerekirse, hepsi bu ilişkileri güçlendirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Yabara, "Bu ilişkiler aynı zamanda sivil toplum için de geçerli olmalıdır. Afrikalı öğrencilerle Türk öğrenciler arasında değişim olmalı. Bunun, Nijer veya diğer Afrika ülkeleri ile Türkiye veya Afrika dışındaki herhangi bir ülke arasında eşit ilişki olması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum eski Fransız sömürgeci gücünün reddedilmesiyle ortaya çıkmıştır. Afrika'nın, Türkiye dahil dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinde yeni bir zemin oluşmasına yol açması gerekiyor" dedi.