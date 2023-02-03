Bölgeye imzamızı attık: Türk ürünlerini tercih ediyorlar

Büyükelçi Bayraktar, son bir yıldaki Türkiye-Nijerya ilişkilerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Bayraktar, Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya ve Nijeryalı mevkidaşı Muhammed Buhari'nin Aralık 2021'de düzenlenen "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" münasebetiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerinin geçen yılda daha da ivme kazandığını belirtti.

Türkiye ve Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin, salgın dönemi de dahil olmak üzere son dönemdeki olumlu seyrini koruduğunu kaydeden Bayraktar, "Nijerya pazarında Türk ürünlerinin olumlu imajı ve tüketiciler tarafından bir tercih sebebi olması, ticari ilişkilerimiz açısından itici güçtür." şeklinde konuştu.

İki ülke arasında ekonomiden ticarete, turizmden ortak ulaşım projelerindeki işbirliğine kadar çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin gözle görülür şekilde geliştiğini aktaran Bayraktar, "Her düzey ve sektördeki temasların yoğunlaştığını ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelere dair işbirliğimizin güç kazandığını müşahede etmekten büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya'ya yönelik ihracatının son üç yıl içinde yüzde 40 düzeyinde artmış olmakla birlikte, 2 milyar dolar düzeyinde bulunan ikili ticaret hacminin henüz gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya'yı ziyaret sırasında belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaşmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

- NİJERYA'DA, TÜRK İŞ İNSANLARI İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM İMKANLARI VAR

Büyükelçi Bayraktar, Nijerya'nın gelecek 50 yıl içinde nüfus bakımından Hindistan ve Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olması beklendiğini, dolayısıyla zengin doğal kaynakları ve büyük pazarıyla Türk iş insanları için önemli yatırım ve iş imkanları doğacağını kaydetti.

Nijerya'nın ayrıca kesin verilere sahip olmamakla birlikte, yıllık yaklaşık 2 milyar dolar sağlık turizmi harcaması gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, bu nedenle Türkiye'nin sağlık turizmindeki payını artırmak için hastane ve ön tanı merkezlerinin Nijerya'da kurulmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

- "NİJERYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRME ARZUSUNDAYIZ"

Bayraktar, Türkiye'nin çok boyutlu dış ve Afrika ortaklık politikaları açısından önemli bir konuma sahip olan Nijerya ile ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin siyasi konuların yanı sıra ekonomiden savunma sanayine, enerjiden insani ilişkilere kadar farklı pek çok konuda Nijerya'yla işbirliği içerisinde olduğunu aktaran Bayraktar, "Ticari konularda ilişkilerin daha ileriye taşınması için de özellikle devam eden anlaşma süreçlerinin tamamlanması ve bir an önce yürürlüğe girmesi önem arz etmektedir." dedi.

Türkiye'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin arzu edilen düzeye çıkabilmesi için en büyük sınamayı oluşturan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda daha fazla dayanışma sergilenmesi beklentisi olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün temel enstrümanları olan rüşvet ve yolsuzlukla bu ülkede kendine yer edinme çabalarını, her vesileyle ve her seviyede muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz. Bu suç ve terör örgütüne karşı daha bilgili ve bilinçli davranmaları yönünde istişarelerde bulunuyoruz."