Bölgeyi kaybediyorlar! Fransa panik halinde: Türkleri durdurun

Avrupa'nın sayılı güvenlik ve savunma sanayi dergilerinden DSI, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeyi tehdit olarak nitelendirdi.

Fransa'nın Afrika'yı tamamen kaybettiği tespitini yapan Paris merkezli dergi son sayısında "Türk markaların Asya ve Avrupa ile birlikte Afrika pazarındaki yükselişi devam ediyor, Fransa ve Avrupa ülkeleri için tehdit niteliği taşıyan bu yükselişin durdurulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Afrika'da uzun yıllar sömürgecilik yapan Fransa, kıtadaki varlığını bir bir kaybediyor.

Türkiye ise, 'Geleceğin Kıtası' olarak adlandırılan Afrika'nın ekonomisinde ve savunmasında yükselen bir güç haline geldi. Türkiye'nin Afrika ile çok özel bir ortaklık modeli var ve bu model bölgede ciddi ilgi çekiyor.

Türkiye kazan-kazan ilişkisi bağlamında Afrika kaynaklarının Afrikalıların yararına kullanılması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde iş birlikleri ve ortaklıklar gerçekleştiriyor. Türkiye ikili ilişkilerde eşitlik, karşılıklı saygı, şeffaflık ve samimiyet gibi özellikleri öne çıkarıyor. Türkiye Afrika ile birlikte çalışarak büyüyor ve yükseliyor.

Türkiye Afrika ülkelerinin iç işlerine karışmadan ve her zaman halkların yanında yer alan bir politikayı benimsemiştir.

Afrika'daki insanlık suçlarının bedelini hala ödemeyen Fransa ise Türkiye'nin kıtadaki etkinliğinden rahatsız olan ülkelerin başında geliyor.

'BATILILAR STRATEJİK HATALARININ BEDELİNİ ÖDÜYOR'

Uzmanlara göre, sadece Afrika'da değil Asya, Orta Doğu ve hatta Avrupa pazarında artık Türk markalar tercih ediliyor. Bu durumdan Avrupalı üreticileri ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Zira Avrupa bölgede ciddi bir şekilde kan kaybediyor.

Batılıların bölgede stratejik hatalar yaptığını ve bunun bedelini ödemeye devam edeceklerini belirten uzmanlar, Türkiye'nin bölgede tavrının eşitler arası güç paylaşımı odaklı olduğunu ve özellikle bu tavrın, ülkelerin tercih önceliğinde Türkiye'nin yer almasında etkili olduğunu ifade ediyor.