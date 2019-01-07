Bolu Dağı’nın suyu Ankara’dan akacak

Ankara’nın su sorununu çözecek olan Gerede Tüneli’nin yapımında son aşamaya gelindi. 2010 yılında başlanan projenin tamamlanmasıyla, Bolu Dağı’nın karlı suları Ankara musluklarından akacak.

220 MİLYON $ YATIRIM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ‘Ankara İçme Suyu Projesi Gerede Sistemi’ kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Gerede Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu. Projede sona gelindiğini söyleyen Pakdemirli “Ankara’nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız. Yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda ve 4,5 metre çapındaki tünel, kentin şu anda kullandığı 450 milyon metreküplük suyun yarısı kadar su temin ediyor. Yıllık 226 milyon metreküp su sağlanacak projeyle 2050 yılına kadar Ankara’nın su ihtiyacı giderilecek. O nedenle çok çok önemli bir proje. Projenin yatırım tutarı yaklaşık 220 milyon dolar” diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK

Pakdemirli, Bolu’nun karlı memba sularını en yakın zamanda Ankara’da çeşmelerden akıtmanın gayreti içinde olacaklarını vurguladı.

Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Projeyi, tensip buyururlarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Projede son aşamaya gelindi, tünele henüz su verilmedi. Suyu Ankara’ya, Çamlıdere Barajı’na doğru veriyor olacağız. Su, en yakın zamanda musluklardan akacak ama iki ay içinde yapabiliriz diye düşünüyorum. Musluktan akan suyu içme imkanı da olacak. Bolu Dağı’nın karlı sularını, memba suyu kalitesindeki suyunu Ankara’ya ulaştırmış olacağız. Ankaralı gönül rahatlığıyla suyu içebilecek.”