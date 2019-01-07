Bolu Dağı’nın suyu Ankara’dan akacak
Yapımına 2010 yılında başlanan Gerede Tüneli Projesi’nde sona gelindi. 220 milyon dolar yatırımla hayata geçen projeyle Bolu Dağı’nın karlı suları Ankara’da musluklardan akacak. Projenin açılışını Başkan Erdoğan’ın yapması bekleniyor.
Ankara’nın su sorununu çözecek olan Gerede Tüneli’nin yapımında son aşamaya gelindi. 2010 yılında başlanan projenin tamamlanmasıyla, Bolu Dağı’nın karlı suları Ankara musluklarından akacak.
220 MİLYON $ YATIRIM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ‘Ankara İçme Suyu Projesi Gerede Sistemi’ kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Gerede Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu. Projede sona gelindiğini söyleyen Pakdemirli “Ankara’nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız. Yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda ve 4,5 metre çapındaki tünel, kentin şu anda kullandığı 450 milyon metreküplük suyun yarısı kadar su temin ediyor. Yıllık 226 milyon metreküp su sağlanacak projeyle 2050 yılına kadar Ankara’nın su ihtiyacı giderilecek. O nedenle çok çok önemli bir proje. Projenin yatırım tutarı yaklaşık 220 milyon dolar” diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK
Pakdemirli, Bolu’nun karlı memba sularını en yakın zamanda Ankara’da çeşmelerden akıtmanın gayreti içinde olacaklarını vurguladı.
Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Projeyi, tensip buyururlarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Projede son aşamaya gelindi, tünele henüz su verilmedi. Suyu Ankara’ya, Çamlıdere Barajı’na doğru veriyor olacağız. Su, en yakın zamanda musluklardan akacak ama iki ay içinde yapabiliriz diye düşünüyorum. Musluktan akan suyu içme imkanı da olacak. Bolu Dağı’nın karlı sularını, memba suyu kalitesindeki suyunu Ankara’ya ulaştırmış olacağız. Ankaralı gönül rahatlığıyla suyu içebilecek.”
3 milyon kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da Ankara’nın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılayacak tünelin, ülkenin sayılı projelerinden biri olduğuna işaret ederek, Bolu-Gerede’deki Ulusu Çayı’ndan alınan suların, tünel vasıtasıyla Çamlıdere Barajı’na iletileceğini anlattı. Aydın, projeyle 3 milyon kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Öte yandan, Bakan Pakdemirli, tünelin içinde yer alan operatör odasında canlı bağlantı yaparak, çalışanlardan bilgi aldı ve incelemelerinin ardından sahada ‘drone’ uçurarak projeyi görüntüledi.
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