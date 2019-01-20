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'Bor ihracatında rekor kırdık ama gözükmüyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, “Dünya bor pazar payımızı yüzde 57’den yüzde 59 mertebesine yükselttik. Bu yükselişe paralel olarak, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018’de 2,4 milyon ton bor ürünü ihracıyla 1 milyar dolar ciro elde ederek tarihi bir rekora imza attık. Bu rakam madencilik ihracat rakamlarında gözükmüyor, bununla ilgili istişare halindeyiz” diye konuştu.

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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Hayatımız Maden 2’ çalıştayında konuşan Bakan Yardımcısı Cansız, “Gayrisafi Yurt İçi Hasıladaki (GSYİH) madencilik payını yüzde birler seviyesinden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma ve uluslararası nitelikleri haiz bir madencilik sektörünü ülkemize kazandırmak için bakanlık olarak çalışmalara başladık. Rahatlıkla ulaşılabilir bir hedeftir” dedi. 

11 BİN MADEN DENETLENDİ

Cansız, 2018’de 8 bin 88 maden sahasında 11 bin 95 maden ocağını denetleyerek, 2017’ye göre denetim sayısında yüzde 24’lük bir artış yakaladıklarını vurguladı. Kaza sonucu oluşan can kaybı sayısını önceki yıla kıyasla yüzde 59 oranında azalttıklarını vurgulayan Cansız, Madencilik Eğitim Merkezini kurduklarına değindi. Cansız “Maden varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik” dedi.

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