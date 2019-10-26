Bor karbürde ilk adım

Dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 75’ine sahip Türkiye, savunmadan nükleere, metalurjiden makine sanayiye kadar pek çok alanda kullanılmak üzere bor karbür elde etmek için önemli bir adım attı. Türkiye’nin ilk bor karbür üretim tesisinin temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla Balıkesir Bandırma’da atıldı. Dünya bor karbürünün yaklaşık yüzde 8’inin üretileceği tesis için 70 milyon dolar yatırım yapıldı. 24 ayda tamamlanacak olan tesiste 250 kişiye istihdam sağlanacak.

YERLİLİGİ YÜKSELTECEK

Türkiye’nin savunma sanayideki yerlilik oranının yüzde 70’lere ulaştığını aktaran Dönmez “Enerjiyi de teknolojide Türkiye’nin yeni savunma sanayisi yapmak istiyoruz. Bugün ileri teknoloji bor üretiminde ilk adımını attığımız bor karbür tesisimizle birlikte milli enerji milli savunmaya en büyük desteği verecek, gücümüze güç katacak. Bandırma’daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin yerlilik oranının artırılmasına da büyük oranda katkı sunacak. Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak” diye konuştu.

KATMA DEĞER ARTIYOR

Karbür’ün kullanıh alanları hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız. Yaptığımız bu stratejik dönüşümle ülkemize sağlanan katma değer; bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2000 kata kadar çıkabiliyor” ifadelereni kullandı.

‘İŞLEYİP SATACAĞIZ’

Bakan Dönmez “Yüksek teknoloji temelli dönüşüm ve uç ürün üretme hedefimiz doğrultusunda önemli bir aşama olan Bor Karbür Tesisimizin temelini atmanın gururunu ve sevincini sizlerle paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Bor Karbür Tesisimizle birlikte; katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünlerini ülkemize kazandırmanın ilk adımını bugün atıyor, yarınların altyapısını bugünden kuruyoruz” dedi.

Türkiye’nin bundan sonra madenlerini yurtdışına ağırlıklı olarak ileri teknoloji ürünleri olarak ihraç edeceğine işaret eden Dönmez “Yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesiyle ilgili sürekli şu hususun altını çiziyorum. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak ham madde şeklinde değil uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. Bu model hem yatırımcı dostu olacak hem istihdamı artıracak hem sektörün hem de ülkemizin büyümesini sağlayacak. En önemli girdisi ise yüksek teknolojinin Türkiye’de üretilmesi ve kullanımı olacak. Bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz” dedi.