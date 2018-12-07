Borç yapılandırması bozulanlara gecikme faizini ödeme şartıyla yeni hak verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir tarafından, yeniden yapılandırmaya ilişkin önerge verildi.

Kabul edilen önergeyle, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, ödemelerini, geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam edecek.

- 3 milyon kişi yapılandırma şartlarını bozdu

Konuya ilişkin komisyona bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, teklife eklenecek maddeyle vergi affından yararlanan mükelleflere ocak ayı sonuna kadar ödeme imkanı tanınacağını anlattı.

Dilbay, "Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerimize 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurmuştur. Yaklaşık 70 milyar lira yapılandırıldı. 2 milyon 459 bin 214 kişi yapılandırma şartlarını bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumuna da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurmuştu. 43,4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ihlal etti. Tahsilat olarak da şu ana kadar Maliye tarafından 13,3 milyar lira, SGK'de ise 3,2 milyar lira yapılandırma bozulmadan tahsil edildi." ifadesini kullandı.