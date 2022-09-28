Borçlar siliniyor! Tarihi fırsatın detayları belli oldu

Çiftçilerin elektrik borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesi için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası yetkilileri ile 21 elektrik dağıtım şirketinin genel müdürleri bir araya geldi. Toplantıda çiftçinin enerji bedelinden kaynaklı faturalandırılan borcunun 8 milyar lira, kaçak kullanımlar da dahil edildiğinde elektrik borç tutarının 12 milyar lira olduğu belirtildi.

Kaçak kullanım dahil bu rakamın 9 milyar TL'sinin Dicle EDAŞ'ın sorumlu olduğu Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te gerçekleştiği belirtildi.

ANAPARADAN % 25 SİLİNECEK

Sabah'ın haberine göre, Toplantıda borçların faizlerinin tamamının silinmesi kararı alındı. Dicle EDAŞ'ın anaparadan da yüzde 25 indirime gideceği taahhüdü verdiği öğrenildi. Ayrıca diğer şirketlerinde borcu olan çiftçilerle ikili anlaşmalar yoluyla yine anaparalarında bu oranlarda borcu silebileceği de konuşuldu.

Öte yandan çiftçilere tanınacak kolaylıklar için dün Ziraat Bankası yetkilileri ile yine bir araya gelindi. Toplantıdan çiftçilerin bilgilendirilmesi maksadıyla büyük çaplı bir reklam kampanyası başlatılması planı çıktı.

HASATTA ÖDEYECEKLER

Çiftçilerin aylık değil hasat yaptığında faturasını ödemesini öngören düzenleme kapsamında, borçları da taksitlendirilecek. Eski borçlar için de çiftçiye Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi verilecek.

Çiftçiler ayrıca Ziraat Bankası ile kredi protokolü imzalayarak, bölgesinde görevli tedarik şirketi ile uzlaşmaya varmasının hemen ardından sisteme kayıt yaptırarak desteklerden de faydalanmaya başlayacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçilere yönelik müjdeyi duyurmuştu. Erdoğan, "Çiftçiler bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödeyebilecek.

Ziraat Bankamız çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak. 5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek. Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, anaparadan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı" demişti.