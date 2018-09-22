Bor’da ilk adım atılıyor

Bu yıl içerisinde Akdeniz’de ilk kuyumuzu açacağız. Ayrıca bor cevherini artık uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. İlk adımı bor karbür üretimiyle atıyoruz” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) ilişkin önemli bilgiler verdi.

YERLİLİK ARTIYOR

Dönmez “Daha ilk dönem bitmeden önemli kazanımlar sağladık. Enerjide yerli dönüşümün karşılığı olarak yerli kaynaklardan elektrik üretimini yüzde 51 oranına çıkardık. Dışa bağımlı olduğumuz kaynakları yönetilebilir bir seviyeye getirmek için daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir kaynağı sisteme entegre ediyoruz. Enerjide başlattığımız yerlilik hamlesi sürdürülebilir büyümenin kaldıracı olacak. Yeni Ekonomi Programı, Milli Enerji ve Maden Politikasıyla başlattığımız sürecin daha da ileri götürülmesi noktasında önemli bir motivasyon kaynağı olacak” dedi. Dönmez yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da söyledi.