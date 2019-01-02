Borsa 2018’de üzdü, bu yıl sevindirecek
Geçen yıl dolar yüzde 39.5, altın yüzde 37.5 kazandırırken borsa yüzde 20.9 kaybettirdi. Uzmanlara göre borsada ilk çeyrek biraz zor olacak ancak seçim sonrasında endeks 120 bin seviyesini yine yakalayacak.
Dolar bir yılda yüzde 39.5 değer kazanarak 2018’i 5.2920 seviyesinden tamamlarken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 37.5 yükseldi. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 20,9 kaybettirdi. 2018’de 7,2169 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar yıllık getiri anlamında 2001 yılından bu yana en iyi performansı göstermiş oldu. 2018’de 121.960 puan ile rekor kıran BIST 100 endeksi, bu seviyeden başlayan düşüşünü yıl boyunca devam ettirerek yılı 91.270 puandan tamamladı. Borsa 2011’den bu yanaki en kötü performansın sergilerken ekonmistler bu yıl borsada yükseliş bekliyor. Ekonomistler yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121 bini aşmasına karşın yatırımcısını üzen borsada 2019’un ilk çeyreğinin zor geçebileceğini ancak ikinci çeyrekten sonra endekste yükselişlerin görülebileceğini söyledi.
FİYATLAR DÜŞÜK KALDI
AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, 2018’in, BIST 100 endeksi için dalgalı ve genelde aşağı yönlü bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Paksoy, BIST 100 endeksinin Ocak 2018’de tüm zamanların rekoru olan 121.531 seviyesini gördüğünü hatırlatarak “Endekse dolar bazlı bakıldığında ise 2008 krizi fiyatlaması olan 1.2 sent seviyelerine kadar geri çekildiği görüldü” dedi. Teknik görünüm ve yüzde 65’lere yaklaşan yabancı payının BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade eden Paksoy “Dolar bazlı en azından 2-2.5 sent bant aralığını hedef yapabilecek BIST 100 endeksinin, bu durumda bile tüm zamanların rekoru olarak kayda geçen 5.10 sentin yarısına ancak gelebilecek. Ama TL bazlı grafiklerde bu seviyelerin çok rahat 100.000-120.000 puan bandı içinde bir bölgeyi işaret edeceği çok açıktır” dedi.
TELEKOMA DİKKAT
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer ise 2019 yılında yüksek ihracat yapan şirketlerinin ön plana çıkabileceğini kaydetti. Telekomünikasyon şirketlerinin ekonomik yavaşlamadan çok fazla etkilenmediğini ve 2018’de iyi bir performans izledikleri dikkate alındığında, bu yıl da takiplerinde olmaya devam edeceğini aktaran Özer, bankacılık sektörünü de takip ettiklerini bildirdi.
120 bin puanın üstü yeniden görülebilir
Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan “Borsada yılın ilk çeyreğini, diplerin teyit edileceği dönem olarak takip ediyoruz. Bu dönemde döviz varlığı ve geliri olan şirketler yeniden ön plana çıkabilecekken, döviz yükümlülüğü ve maliyetleri üzerinde döviz ağırlığı yüksek olan şirketler ile finansman ihtiyacı yüksek olan şirketler bu durumdan negatif etkilenebilir” dedi. Doğan, yerel seçimlerin geride kalması, bahar ayları ile birlikte düşüş bekledikleri enflasyon rakamları, ikinci çeyrek büyüme verisinde toparlanmanın başlaması ve iktidarın ekonomik politikaları hayata geçirme kararlığının artmasının yılın ikinci yarısı için görünümü pozitife çevirebileceğini ifade etti. Doğan, yılın ikinci yarısında bekledikleri iyimserliğin hakim olması durumunda BIST 100 endeksinde, 2018’in zirvesinin de bulunduğu 120.000 seviyeleri, hatta bu seviyenin üstünün görülebileceğini söyledi.
Finansal kiralamaya yatıran kazandı
2018’in kaybedeni olan borsa yatırımcısı, yılın ilk ayında endeksin gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.960’tan başlayan düşüş eğiliminin yıl boyunca devam etmesi ile ortalama yüzde 20,9 zarar etti. BIST 100 endeksi 2018’deki yüzde 20.9’luk değer kaybıyla son 7 yılın en kötü yıllık performansını gösterirken, Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinden 2018’de sadece ikisi değer kazandı. Borsada en fazla kaybettirenler yüzde 52 ile spor, yüzde 45.8 ile bilişim ve yüzde 35,5 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Yatırımcısını sevindiren iki sektör endeksi ise yüzde 122.8 ile finansal kiralama, faktoring ve yüzde 18.1 ile madencilik olarak kayıtlar geçti.
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