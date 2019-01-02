Borsa 2018’de üzdü, bu yıl sevindirecek

Dolar bir yılda yüzde 39.5 değer kazanarak 2018’i 5.2920 seviyesinden tamamlarken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 37.5 yükseldi. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 20,9 kaybettirdi. 2018’de 7,2169 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar yıllık getiri anlamında 2001 yılından bu yana en iyi performansı göstermiş oldu. 2018’de 121.960 puan ile rekor kıran BIST 100 endeksi, bu seviyeden başlayan düşüşünü yıl boyunca devam ettirerek yılı 91.270 puandan tamamladı. Borsa 2011’den bu yanaki en kötü performansın sergilerken ekonmistler bu yıl borsada yükseliş bekliyor. Ekonomistler yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121 bini aşmasına karşın yatırımcısını üzen borsada 2019’un ilk çeyreğinin zor geçebileceğini ancak ikinci çeyrekten sonra endekste yükselişlerin görülebileceğini söyledi.

FİYATLAR DÜŞÜK KALDI

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, 2018’in, BIST 100 endeksi için dalgalı ve genelde aşağı yönlü bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Paksoy, BIST 100 endeksinin Ocak 2018’de tüm zamanların rekoru olan 121.531 seviyesini gördüğünü hatırlatarak “Endekse dolar bazlı bakıldığında ise 2008 krizi fiyatlaması olan 1.2 sent seviyelerine kadar geri çekildiği görüldü” dedi. Teknik görünüm ve yüzde 65’lere yaklaşan yabancı payının BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade eden Paksoy “Dolar bazlı en azından 2-2.5 sent bant aralığını hedef yapabilecek BIST 100 endeksinin, bu durumda bile tüm zamanların rekoru olarak kayda geçen 5.10 sentin yarısına ancak gelebilecek. Ama TL bazlı grafiklerde bu seviyelerin çok rahat 100.000-120.000 puan bandı içinde bir bölgeyi işaret edeceği çok açıktır” dedi.

TELEKOMA DİKKAT

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer ise 2019 yılında yüksek ihracat yapan şirketlerinin ön plana çıkabileceğini kaydetti. Telekomünikasyon şirketlerinin ekonomik yavaşlamadan çok fazla etkilenmediğini ve 2018’de iyi bir performans izledikleri dikkate alındığında, bu yıl da takiplerinde olmaya devam edeceğini aktaran Özer, bankacılık sektörünü de takip ettiklerini bildirdi.