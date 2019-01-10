Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 artışla 91.226,40 puana çıktı

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,52 puan ve yüzde 0,08 artışla 91.226,40 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile inşaat oldu.

Dün, yükseliş serisini 4'üncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 91.156,88 puandan kapandı.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerinden gelen ilk açıklamaların pozitif olması ve dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının güvercin olarak değerlendirilmesiyle piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.