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Borsa günü 0,64 değer kazancıyla 98.963,19 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 değer kazancıyla 98.963,19 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 değer kazancıyla 98.963,19 puandan başladı.
 
Açılışta BIST 100 endeksi, 626,34 puan ve yüzde 0,64 artışla 98.963,19 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile inşaat oldu.
 
Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 4,13 primle 98.336,85 puandan tamamladı.
 
Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.
 
ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.300 ve 100.700 seviyelerinin direnç, 97.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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