İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Eylül 2020 Cuma / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73
Ekonomi

Borsa, günü 0,93 değer kazancıyla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 1.086,32 puandan tamamladı.

AA04 Eylül 2020 Cuma 18:20 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 18:20
ABONE OL

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi, yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme ve Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.