Borsa günü 102.937,14 puanlık düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 değer kaybıyla 102.937,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.137,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 1,52 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlayan ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarına karşın günü 103.000 hemen altında tamamladı.