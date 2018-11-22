Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü 92.628,80 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 92.628,80 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,78 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 91.883,27 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA