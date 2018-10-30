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Borsa günü 89.999,90 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 89.999,90 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 541,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti.
 
Bankacılık endeksi yüzde 2,93 yükselirken, holding endeksi yüzde 2,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,25 ile ulaştırma oldu.

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