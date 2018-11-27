Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü 93.516,96 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kaybıyla 93.516,96 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 445,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,18 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,44 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi en yüksek 94.104,46 puanı görmesinin ardından Avrupa ve ABD borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek 93.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA